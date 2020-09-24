Yeşilyurtlular sahalarını vermek istemiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, ülkemizin batı bölgesi köylerinden olan Yeşilyurt’ta bir süreden beridir kullanılmayan futbol sahalarının belediyeye devredilerek kırsal kesim amaçlı kullanılmasına tepki göstermişler.



Bize ulaşan bilgilere göre Spor Dairesi sorumluluğunda olan Yeşilyurt Çağlar Davutoğlu sahasının Lefke Belediyesine devredildiği ve bu sahanın kırsal kesim arazisi olarak hizmete sunulması amacıyla verildiği belirtildi. Ancak Yeşilyurtluların ise ‘sahamızı isteriz’ diyerek isyan bayrağını çektikleri gelen bilgiler arasında.

Bu arada Yeşilyurt köyü muhtarın geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda buraya belediyenin yaptığı proje ile çocuk parkı ve yürüyüş parkuru yapılması ve Yeşilyurtlulara temin edileceğini konuşulduğunu köylülere aktardığı bildirildi.

Fakat henüz kesin birşey olmadığı bildirilirken, köylülerin bu saha yerine park yapılacaksa futbol sahası da yapılması yada Çağlar Davutoğlu sahasının düzenlenmesini yapılmasını istedikleri bize ulaşan bilgiler arasında.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın son zamanlarda birçok yerde boşta olan ev veyahut arazileri bölge belediyelerine devrettiği gelen bilgiler arasında yer almakta.

