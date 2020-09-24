Türk Lirası’nın bugün Merkez Bankası ile kritik bir toplantısı var!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Hemen hemen tüm merkez bankaları, görünmeyen düşmanla Mart ayından bu yana savaşarak, faiz oranlarını, ekonomilerin durmaması ve krediye ulaşımın kolay olabilmesi adına hızla indirdi.
- TCMB’ de bu furyaya kayıtsız kalamadı (doğrusu da buydu). Lakin, faiz oranlarının biraz aşırıya kaçırılarak indirilmesi, TL’nin getirisinin enflasyonun altında kalmasına, bunun da başka sorunlara yol açtığını bu platformda pek çok kez tartıştık.
- Faizin düşmesi, içeride dolarizasyon ve altınizasyon gibi sorunlara yol açarken, döviz kurunda yükseliş beraberinde enflasyona da neden oldu. Hatırlatalım, dolarda her %10 yükseliş, bir yıl içinde TÜFE’ye artı 2 puan ek katkı sağlıyor.
- Türkiye özelinde, covid döneminde, kredi büyümesi ile sağlanan ekonomik büyümenin yarattığı ısınma etkisi, kendisini cari işlemler dengesinde göstermeye başladı. Düşük faizlerin yarattığı ertelenmiş talebin realize olması, yeteri kadar üretmeyen ama tüketen bir ekonomide, yılın ilk 7 ayında cari işlemler dengesinin -21,6 milyar açık verdiğini unutmamak gerekiyor. Geçen senenin aynı döneminde Türkiye +2,1 milyar dolar fazla vermişti. Biraz daha geriye gidersek, 2018 ilk 7 ayında cari açığın -31,8 milyar açık vermesi işe kurun Ağustos ayında nasıl tepki verdiğini unutmayın!
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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