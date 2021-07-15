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“Yapılan hummalı temizlik durmadan sürmeli”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, birkaç gündür Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun Yonca Kavşağı ile Haspolat Kavşağı arasında yapılan temizlik çalışmasının oldukça güzel bir çalışma olduğunu belirterek bu çalışmanın bütün yollarda durmadan sürmesi gerektiğini kaydettiler.

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“Yapılan hummalı temizlik durmadan sürmeli”
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle yapılan bu çalışmalardan dolayı refüjlerdeki otların ve molozların temizlendiğini ayrıca ağaçların budandığını ifade eden sürücülerimiz, böyle olunca da çevrenin güzelliğinin ortaya çıktığını kaydettiler.
Ayrıca temiz yollar nedeniyle kendilerinin de gönül rahatlığıyla araç kullandıklarını dile getiren vatandaşlar, bu çalışmaların her zaman devam etmesini arzu ettiklerini sözlerine eklediler.
 
 
 
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