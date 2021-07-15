Başbakan dedi ki; “Bayram tatilini 9 gün yapacağız…” Kime, gene sana bana değil… Verimli olmasına dair tek bir adım atılmayan kamu çalışanına. 9 tatili hak eden kamu çalışanı da var elbette ama; özel sektör de bir müjdeyi hak etmedi?

Üstelik “bayram tatili iznine” yaklaşık yüzde 9 da yine kamu çalışanına zam müjdesi de eklendi. Altını, üstünü düşünmeden bu açıklamaların sahibi de başbakan. Bırak personel dairesi açıklasın, maliye müsteşarı açıklasın.

(Hüseyin Ekmekçi)



Akaryakıt fiyatlarına itiraz eden arkadaşlar hayran oldukları Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının 15 - 16 TL olduğunu biliyorlar mı ?

(Ziya Emir)



KKTC’nin itibarı bu kadar!

Bir ülkenin itibarını gösteren en önemli şey, o ülkenin pasaportuna diğer ülkelerin gösterdikleri saygıdır.

Türkiye, KKTC Pasaportu taşıyan iki KKTC vatandaşını ülkesine almadı.

KKTC’nin itibarı yerlerde sürünüyor.

(Hüseyin Arca)



Girne Belediyesi; emlak vergisi, su parası adı altında 7 çeşit haraç, çalışma belgesi, tabela harcı v.b. isimler altında bizlerden deve yükü ile para topluyor.

Bu paralarla bize hizmet etmesi gerekirken, bir kişinin yapacağı yere 5 kişi istihdam ederek, parayı çar-cur ediyor.

Bahçenin palmiyelerini kestirerek Belediyenin alması için 8 gündür talepte bulunuyorum, bir adresi anlamayan görevlilere muhatap oluyorum, kızınca, "200 lira verirsen alırız" cevabı veriliyor.

Ister alın, ister almayın. Bir daha arayanı da...

(Nezihi Beyaz)



Özel sektör emekçisini, yoksulu ve yoksunu, asgari ücretliyi hiç düşünmeyen bir hükümet anlayışı var, bu ülkede birlikte yaşadığımızı görmeyen, en acil ihtiyaçlıdan başlamak yerine, kendi hesabına çalışan bir eşitsizlik…

Öylesine büyüyor ki uçurum!

Zamda, vergide, harçta, kdv’de, fonda anımsanıyor yalnızca bu ülkenin “yok” insanı!

Yokluğu paylaşıyor yoksul, varlığa uzaktan bakıyor.

(Cenk Mutluyakalı)



Bir evin tamirinde/restorasyonunda Kango makinesi üç ay boyunca sabah 8'den gece 6'ya kadar durmadan çalışırsa, bütün mahalle bu gürültüyü çekmek zorunda mı? her gün toz dumana boğulmaktan usandık. Yaz dönemi siesta bile yapılamaz hale geldi. Veya mühendis mimar arkadaşlara soruyorum: Bir yıkımın bu kadar süre devam etmesi tuhaf değil mi? Veya bunun yasal düzenlenmesi nedir? Bir restorasyon ve gürültü sonsuza kadar devam edebilir mi?

(Mete Hatay)

