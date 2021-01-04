Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, yaşadıkları Kaymaklı bölgesinin işlek sokaklarından Bolu Sokak’ta yeni uygulamaya konan tol ortasına konan bariyerlerin bu bölgenin trafiğini içinden çıkılmaz hale getireceğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Bölge sakinleri “Burasını Lefkoşalılar bilir, Bolu Sokak’tan (Ebu Bekir Cami) Çangar çemberine alternatif kaçış noktası, özelliklede trafiğin yoğun olduğu saatler. Bir diğeri ise bölge sakinlerinin Kaymaklıya giriş ve çıkış noktası. Aklı evvel birileri yolun ortasına dönüşü engelleyen bariyerleri dizmişler” diyerek buranın bu uygulamayı kaldırmayacağını savundular.

Pazartesi bölgedeki trafiği ve kaosu izlemek isteyenlerin buraya gelerek curcunayı izlemesini tavsiye eden bölge sakinleri “2 tane kafe ve 1 marketin önüne park etmeyi engelleyemeyin siz! Onun yerine tüm Lefkoşa trafiğini allem gallem edecek saçma sapan uygulamalar yapın” diyerek yetkililere sitemlerini dile getirdiler.

Kimse bunun akıl hocası ve uygulayıcısı bir an önce düzeltmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar “Yani bu kimin aklıysa söyleyecek söz yok pes. Tüm yolları tıkayın bravo” dediler.

