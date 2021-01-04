Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 2021 yılına girdiğimiz Cuma akşamı ülkemizde geçmişten gelen bir alışkanlık olan silahlarla havaya ateş açmanın yine devam ettiğini dile getirerek sitem ettiler.

Özellikle saatlerin 24.00’ü göstermesine yakın ve sonrasında başlayan silahlarla havaya ateş açma olayının başta köy yerlerinde olmak üzere şehirlerde de bu yılbaşında da yapıldığını vurgulayan vatandaşlarımız “Tüm uyarılara rağmen bu şekilde havaya ateş açmanın neden devam ettiğini anlamak mümkün değil” diye konuştular.

İlk akşamdan başlayarak gecenin ilerleyen saatlerinde dahi bu olayın sürdüğünü aktaran vatandaşlarımız “Uykumuzun içinde silah sesleriyle uyandık. Sanki de savaş çıkmış gibiydi. Her taraftan silah sesleri geliyordu” diyerek bu yapılanın önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

