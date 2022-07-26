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Yaban ve doğal hayata darbe

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Yaban ve doğal hayata darbe

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcılarımız, ülkemizde giderek azalan av hayvanlarının özellikle sorumsuzca doğaya bırakılan çeşitli atıklar nedeniyle yok olmak üzere olduğunu iddia ederek görüşlerini bizlerle paylaştılar.
Avcılarımız, ülkemizde önemli bir sektör olan hellim üretiminde ortaya çıkan hellim altı suyunun doğaya bırakılması nedeniyle doğal hayatın yok olmaya başladığını iddia ederek, “Bu görülen fotoğraf Kalkanlı-İkidere bölgesinde çekilmiş bir fotoğraftır. Görüldüğü gibi bazı sorumsuz kişilerin çevreye boşalttıkları hellim altı suyu attıkları gerek doğaya gerekse yaban hayatına oldukça fazla zarar vermekte” diye konuştular.
Hellim suyunun başka ülkelerde sanayi ham maddesi olarak kullanıldığını ifade eden vatandaşlar “Devlet teşvik etmeli ve bu suyu işleyip başta toz süt olmak üzere ülkeye kazanç sağlamalı ve bu pislikte böylelikle ortadan kalkmalı” diyerek devlet yetkililerini göreve davet ettiler.
 
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