“Evlerimiz beşik gibi sallanıyor”

Taşkent sakinleri her patlatma sonrasında bölgedeki evlerin beşik gibi sallandığını söylüyor



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkent sakini vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün büyüyen çevre sorunlarından biri olan taşocaklarının hem doğaya hem de çevresindeki insanların hayatlarına zarar vermeye devam ettiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, “Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması” diyerek taşocaklarında kum çakıl çıkarmak için yapılan patlatma sonrasında fotoğraftaki gibi etrafı bir toz bulutunun kapladığını ifade ettiler.

Her patlatma sonrasında bölgedeki evlerin beşik gibi sallandığını iddia eden Taşkent sakini vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz yıllarda bölgemize füze düştüğünde bu kadar sallanmadıydık. Pencere camları zangır zangır sallanıyor” dediler.

Bu taşocaklarının artık kapatılması gerektiğini savunan vatandaşlarımız, herkesin bu patlatmalardan dolayı her seferinde yüreklerinin ağza geldiğini sözlerine eklediler.