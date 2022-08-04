

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, devletin ayakta durması için gelirinin artması gerektiği bilincinin bir ülke için önemli olduğunu zira devletin geliri olduğu sürece halkına hizmet verebileceğini ifade ederek devlet gelirlerinin başında ise vergiler geldiğini söyleyerek sözlerine başladılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini aktaran vatandaşlarımız “Devlet gelirlerini artırmak için çok da filozof olmaya gerek yok. Devlete vergi ödemeye çalışan halkı bu çileden kurtarın yeter” diyerek Vergi Dairelerinde olsun, Araç Kayıt ve Seyrüsefer Dairesi’nde olsun vatandaşların saatlerce hatta günlerce beklediğini bu nedenle de vergi ödeme şevkinin kalmadığını dile getirdiler.

Yapılması gerekenin yıllardır söylenen ve halen daha ülke genelinde uygulamaya konamayan e-devleti devreye sokmak olduğunu belirten vatandaşlarımız “Vergi ödemek çile olmamalı. İnsanlar saatlerce ya sıcakta ya da soğukta bekleyip işini çözemeyerek oradan ayrılmamalı” dediler.

Ülkemizin çok büyük bir yüzölçümüne sahip olmadığını ve bu nedenle de e-devlet alt yapısının tüm ülkeye kolayca ulaşabileceğini söyleyen vatandaşlarımız özellikle vergi konusunda ödemeler için saatlerce kuyruk beklemenin 21. yüzyılda kabul edilir bir durum olmadığını sözlerine eklediler.



