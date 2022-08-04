“Bir avuç büyüklüğüne neredeyse 10 dalı bile olmayan bir marulun fiyatının 15 TL olması içimizi acıttı."







Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının sebzede bolluk ayları olması gerektiğini bunun da fiyatların düşmesi anlamına geldiğini fakat son zamanlarda bunun tam tersi bir durum olduğunu dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Geçtiğimiz gün manav reyonu olan bir markete alışverişe gittiklerini ifade eden vatandaşlarımız, bu yıl domatesin fiyatının 10 TL’nin altına düşmediğini benimseyerek 20 TL’ye domates aldıklarını ancak kendilerini en çok rahatsız eden şeyin marul fiyatı olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlarımız “Bir avuç büyüklüğüne neredeyse 10 dalı bile olmayan bir marulun fiyatının 15 TL olması içimizi acıttı. Bu marulun üreticinin elinden kaç TL’ye alındığını çok merak ediyoruz” diye konuştular.

Yaz aylarında marulun tadının biraz da acı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Ancak bu marulun fiyatını duyunca daha da acılaştı. Zira marul mu alıyoruz yoksa altın mı anlamadık” diyerek sözlerini tamamladılar.

