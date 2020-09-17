Vatandaşın seçim isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde ülkemizde artan birçok olumsuzluğa karşın siyasilerin tek gailelerinin Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu gördüklerini ifade ederek bu konuda isyan ettiler.

“Memlekette elektrik yok, su yok, yol yok. Küçük esnaf kepenk indirdi. Eğitim duvara tosladı. En önemlisi sağlığımız risk altında. Ama, reklam panoları maşallah 11 Ekim'deki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi için rengarenk afişlerle dolu” diyen vatandaşlarımız, hükümet edenlerin olumlu işler yapmadığını, muhalefettekilerin ise muhalefet yapamadığını iddia ettiler.

Ülkede başta sağlık alanında olmak üzere, eğitim ve enerji ile diğer birçok alanda sorunların oldukça büyüdüğünü ancak siyasilerin bunları göremediğini savunan vatandaşlarımız “Öğrencilerin interneti yokmuş, bilgisayarı yokmuş, halkın sağlığı risk altındaymış kimin umurunda? Yazık, çok yazık” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Bu ortamda seçimin ne işe yarayacağını sorgulayan vatandaşlarımız, halkın seçim değil geçim derdinde olduğunu sözlerine eklediler.



