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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

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COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılında tüm çocuklara ücretsiz online eğitim yapacak olan Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörleri, interaktif etkinlik uygulamalarının gerçekleştirileceği uzaktan eğitim portalı ile ilgili eğitim çalıştayı düzenledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi uzaktan eğitime hazır
 
 
Online derslerde kullanılacak olan metin, ses, görüntü, animasyon  gibi öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitim çalıştayında uzaktan eğitim sırasında çocukların dikkat ve motivasyonunu sağlayacak unsurlar da tartışıldı, uzaktan eğitim portalı üzerinde fikir  alışverişinde bulunuldu.
Hazırlanan uzaktan eğitim sistemi ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz döneminde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında uygulanacak dersler  eğlenceli ve öğretici programlarla online olarak gerçekleştirilecek.
Ücretsiz olacak eğitimlere katılmak isteyen tüm öğrenciler ozaygunselcocuni.neu.edu.tr  sayfasında açılacak online kayıt formunu doldurarak  kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemi ile öğrenci numarası ile özel bir  şifre alacak  olan öğrenciler, aldıkları şifre ile sisteme girerek online eğitimlere katılabilecekler. Her öğrenci katıldığı her eğitim için de kredi toplayabilecek.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 3 Ekim 2020 tarihinde online olarak ücretsiz olarak tüm çocuklara açık eğitime başlayacağını anımsatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kolay, hızlı, etkili ve eğlenceli bir öğrenim sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
 
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