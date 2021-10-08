Vatandaşı kendinden şüphe ettiren kamera

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün başından geçen bir olayı paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Vatandaşımız sürekli olarak kullandığı Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki Ciklos’taki kamera aşağı yukarı 1 aydır sürekli patladığını iddia ederek en son dün dayanamayarak Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak radar bölümünü herhangi bir hasar kaydı var mı diye sorguladığını anlattı.

Vatandaşımız “Oradaki arkadaş sağolsun sen anlar mısın bu işlerden de gonuşun aran eden gibi rajon kesmeli gonuşmalar yaptı ve bir hasarın olmadığını söyledi“ diyerek arıza olmadığını iddia ederek kendisini bile suçladığını anlattı.

Vatandaşımız polisin kendisine “belki sen hızlı giden de farkında değilsin” dediğini aktararak “Bu kameranın böyle sürekli patladığına başka şahit olan arkadaş var mı yoksa ben, polis reisin söylediği kadar salak olup hızımın farkında değil miyim?” diyerek sitem etti.

