Günaydın "Kobay" Arkadaşlarım!

Dünya da Müşterilerine "Kullanıcı" diyen sadece iki sektör var;

Yasa dışı uyuşturucu ve yazılım sektörleri.

Face, instagram,twiter, Pinterest vs vs yöneticileri , kullanıcılar için "Kobaysınız" diyor...

Kendileri de kobay,bağımlı ve tutsak oluyorlar!

Sosyal medya bir uyuşturucu!

Çocuklarınız için kaygılanın...

Kendilerine olan saygılarını ve kimliklerini ele geçiriyor!

Beğeniler, kalpler kırılgan ve sahte bir popülerlik..Gerçek değil.

Sonrasın da sizi öncesinden daha boş ve önemsiz hissettiriyor!

Ergenler de kendine zarar vermede korkunç artışlar var.

Z kuşağı çok daha kaygılı. Özgüven sorunu var. Sağlıklı ilişki kurmada zorluk çekiyorlar.

Eskiden çocukları koruyabilirdik. Şimdi koruyamıyoruz...

Bu kurumların yaratıcıları çocuklarına 16 yaşına kadar sosyal medya kullanma yasağı koyuyorlar!

Netflix. The social dillema.Mithiş bir belgesel.. Yüzünüze Tokatı vuruyor!

Önce siz izleyin!

Sonra Çocuklarınızla birlikte izleyin...

(Eralp Şerifoğlu)







Memleket değil tımarhana! Bakan bakana “devlet arazisini peşkeş çekme” dedi..

Sabah gündeme getirmiştik. Devlete ait bir arazi, sanayi dairesi tarafından özele veriliyor/ ama önceden jeoloji maden dairesi işin tellenmiş.

Fazilet Özdenefe; kürsüde sordu…

Erhan Arıklı, “orası bizim bakanlıkta, vereceğiz” dedi…

Kürsüye gelen Tarım Bakanı, resmen ayar verdi, “peşkeş” dedi, Erhan Arıklı’yı uyardı:

- Sakin sakin söyledim anlamadınız. Hade verin bakalım… Ben da gidip kazıkları söküp atacağım…

Bu hükümet napar ama?

Gerçekten…

Bir bakan peşkeş çeker, obiri da ister engellesin. Aynı kabine…

Toplumsal iflas yahu…

(Hüseyin Ekmekçi)





Kendi sektörümüz adına bu olayların ne kadar üzücü olduğunu çok kereler buradan yazdım.. Yasanın önemini, yasanın emlakçıları korumadan öte vatandaşı koruyacağını belirttik.. Fakat bugün farklı bir nokta daha önemli hale geldi.. Pandemi döneminde öğrencinin ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu anladık..Ekonomik açıdan ülkeye katkısı en büyük sektör eğitim sektörüdür.. Ülkemizde 100.000 civarında öğrenci var.. Bu öğrencilerin ülkemizde harcadığı her kuruş ülkemiz için dışarıdan gelen ek bir kaynak.. Bir öğrencinin aylık kira ile beraber ortalama 4.000TL harcadığını düşünürsek aylık 400.000.000TL eksra bir gelirden bahsediyoruz..Bugünlerde restoranlar, cafeler dolu.. Marketler, butikler kısacası zincir şeklinde her sektörün çarkları dönmeye başlıyor.. Ülke ekonomisinin en önemli çarkı öğrenci.. Fakat gazetede okuduğumuz bu haber gibi bir çok sektörde öğrencilerin hoş olmayan hareketlerle karşılaştığını görüyoruz.. Öğrenciler üzerinden ekstra kazanç sağlama hevesi ne yazık ülkeye zarar veriyor.. Sürdürülebilir bir öğrenci devamlılığı için herkes bu konuya çok dikkat etmeli, çevremizde dikkat etmeyen insanları uyarmalıyız…

(Ender Meta)





Bir toplumun; neyle “utanacağı” ve neyle “gurur duyacağı” birbirine karışmışsa, o toplumun “değerleri” saldırı altındadır demektir…

Geçen yıl 8 Ekim’de (CB seçimlerinden 10 gün önce) bir bölümü açılan Maraş’ı bir yılda 240 bin kişi gezmiş…

Sanki “dünyanın 8. Harikası”nı insanlığın hizmetine sunmuşuz gibi “gurur”la bunu haberleştirenler var…

Oysa; 240 bin kişiye “yıktığımız, harap ettiğimiz, ganimetlediğimiz” bir savaş artığı harabeyi sund…

İnsan bundan “gurur” değil, “utanç” duymalı…

O yıkılmış, soyulmuş evlerin önünde “hatıra fotoğrafı” çekenlerin “akıl sağlığı”nın yerinde olduğunu insanlık değerleri olan kimse kabul edemez…

(Hasan Kahvecioğlu)