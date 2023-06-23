Vatandaş hizmet bekliyor…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir yanındaki büyük şehirlerimizin yollarının gün geçtikçe kötüleştiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafın Lefkoşa’da Merit Lefkoşa Otel’in de bulunduğu KTHY ışıkları olarak bilinen yolu gösterdiğini söyleyen belirten vatandaşlarımız “Vergisini ödediğimiz halde hizmet alamadığımız şehiriçi yolların durumu bu. Maalesef bu durum tüm şehirlerimizde de ayni ancak halk olarak sessiz kaldığımız sürece bu durum değişmeyecek gibi” dediler.

Vatandaşın seyrüsefer ücretini ödediğini, araç sigortasını ödediğini ancak hizmet alamadığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Bu duruma artık bir tepki koymak gerek. Bozuk yollar nedeniyle kaybedilen canlar içimizi acıtıyor” dediler.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretinde görev yapan motorlu polisin bozuk yol nedeniyle kaza yaparak yaralandığını hatırlatarak bu duruma karşı sessiz kalınmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

