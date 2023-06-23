banner913
banner932
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
36 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
30 0
 
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
10 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
10 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
7 0
Basın-Sen:
Basın-Sen: "Haber yapma özgürlüğü kısıtlamak demokratik değildir"
7 0
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
7 0
banner915

Vatandaş hizmet bekliyor…

banner953

banner825
Vatandaş hizmet bekliyor…
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin dört bir yanındaki büyük şehirlerimizin yollarının gün geçtikçe kötüleştiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Fotoğrafın Lefkoşa’da Merit Lefkoşa Otel’in de bulunduğu KTHY ışıkları olarak bilinen yolu gösterdiğini söyleyen belirten vatandaşlarımız “Vergisini ödediğimiz halde hizmet alamadığımız şehiriçi yolların durumu bu. Maalesef bu durum tüm şehirlerimizde de ayni ancak halk olarak sessiz kaldığımız sürece bu durum değişmeyecek gibi” dediler.
Vatandaşın seyrüsefer ücretini ödediğini, araç sigortasını ödediğini ancak hizmet alamadığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Bu duruma artık bir tepki koymak gerek. Bozuk yollar nedeniyle kaybedilen canlar içimizi acıtıyor” dediler.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretinde görev yapan motorlu polisin bozuk yol nedeniyle kaza yaparak yaralandığını hatırlatarak bu duruma karşı sessiz kalınmaması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.