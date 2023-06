SOSYAL MEDYANIN SESİ

HRİSTODULİSİN AÇIKLAMASI: Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, bunu ilk kez açıklıyorum dedi ve açıkladı . Neyi ? Bir grup Kıbrıslı Türk ile , ofisinde, görüşmüş ve Eylülde duyurular yapılacağını bildirdi . Bunun da, kuzeydeki yönetimle değil.

Bu grup, kimlerden oluşmuştur ?

Emekçilerden, işsizlerden, KKTC yönetiminden şikayetçilerden mi ? Gençlerle mi, emeklilerle mi, öğrencilerle mi vs. bilmiyoruz. Şimdi, bizim yöneticiler, harıl harıl çalışıyor bu gruptakileri tespit etmeye. Belki de öğrenmişlerdir. Rum -Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile, gizlice görüşme ihtiyacı duyan kimler olabilir? Akla ilk gelenler, KKTC den ve yönetiminden şikayetçiler .

(Özcan Özcanhan)





Gazeteye bakar mısınız?

Toplumun sosyal ve ekonomik çöküşünün tablosudur.

1. Bir yılda gerçekleşen her 4 evlilikten 3'ü boşanıyor. 1247 evlenme, 945 boşanma.

2. Davaların %73'ü alacak-verecek.

Bir yılda 6602 adet alacak-verecek davası.

Siyasiler ne diyor?

Kalkınıyor muşuz...

Refah seviyesi yükseliyor muş...

(Ülker Fahri)





Batık Titanic'e giderken kaybolan denizaltı içindeki 5 kişiyi kurtarmak için tüm dünya seferber olurken, Mora açıklarında alabora olan gemideki 500’den fazla mülteci kaderine terk edildi.

(Bülent Dizdarlı)





Yaz gelemeyiyor ha?

Aha geldi, çok beğendin?

Suya girmiş magarınaya döndün, yarım lenger gonyak içmiş gibi, başı kesilmiş tavuk gibi dolan dur şimdi.

(Hasan Mullaoğulları)



Yeni KDV’lere bakıyordum.

Kedi ,köpek mamaları,%16‘dan %0’a inmiş.

Ama marketlerde, geçen hafta 15.99 TL’ye satılan mama, bugün 19.99 olmuş.

(Ünsal Özbilenler)





Trafik Gerçeğimiz!

Bu ülkede küçük ticari araç, kamyon otobüs ve iş makinalarını kullananların çoğu yabancı uyruklu. Bu insanların ehliyeti var mı? Varsa gerçek mi?

Afrikalı ve diğer yabancı uyruklu bazı arkadaşların kendileri bile gerçek değil!

Ya ehliyetleri?

Trafik yönü ters, kuralları farklı ülkeden gelenler hiç bir kurs veya sınava girmeden bu ülkede araba kullanabiliyor!

Daha geçen gün çembere ters giren bir araç gördüm . Çift şeritli yolları yanlış kullananlarla her gün yollarda karşılaşıyoruz!

Ve daha neler neler.

Ve insanımız mutsuz umutsuz. Sıkıntılı…

Trafik de her hafta binlerce araç

Polisimiz tarafından Kontrol ediliyor. Cezalar veriliyor!

Sonuç hiç değişmiyor!!!

Kazalar ölümler azalmıyor…

Bu konuyu Trafik uzmanları, sosyologlar psikologlar araştırmalı.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı trafik kazasında evlatlarını kaybetti… Bir çoğumuz en yakınını sevdiklerini kaybetti!

Değişen yine bir şey olmadı.

Sürat, alkol dikkatsiz sürüş, araç sürerken telefon kullanmaktan hayatımız pahasına bile VAZGEÇEMİYORUZ!!!

Yolların rezil durumunu yazmaya hiç gerek yok…

Bu yaşananlar sadece “Eğitim eksikliği “ ile açıklanabilir mi?

Bilmiyorum!

Bildiğim tek şey trafik de daha nice canlar kaybedeceğimiz gerçeğidir.

Ateş düştüğü yeri yakacak.

Giden canlara yazık olacak…

(Eralp Şerifoğlu)