Vatandaş et yiyemez oldu



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde et fiyatlarının yine el yakmaya başladığını dile getirerek, geçtiğimiz gün yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

"Arkadaşlarla hafta sonuna plan yaptık. Bir kilo kuzu eti alalımda şiş yapalım dedik. Ancak et almak için gittiğimiz kasaplar 125 lira yaptı kilosunu” diyerek neden bu kadar yükseldiğini sorguladıklarında kasaplardan aldıkları cevap nedeniyle sinir olduklarını ifade ettiler.

Kasapların kendilerine kuzunun fiyatının artmasının sebebinin taze kuzunun piyasaya çıkması olduğunu söylediğini belirten vatandaşlarımız, “Sanki de taze kuzunun eti 1 kilo değil. İşte hepsinin de ağırlığı aynidir” diyerek isyan ettiler.

Güney Kıbrıs’ta kuzunun kilosunun 6 Euro olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, insanlarımızın zorla Güney’deki marketlerin veya kasapların kucağına itildiğini dile getirerek, yetkililerin piyasada denetim yapmasını istediler.



