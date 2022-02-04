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Yok mu bu yolları düzeltecek birileri?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, uzun zamandır dikkatini çeken bir konu olan anayollarımızın durumu ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak yetkilileri göreve davet etti.

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Yok mu bu yolları düzeltecek birileri?”

Geçtiğimiz akşam Lefkoşa'dan köyü Cihangir’e doğru yola çıktığını ifade eden vatandaşımız, “Yolda yol denecek hal kalmamış. Yamalı pantolonu da geçtim, suyu çekilmiş göl gibi tabaklanmış, yolda giderken bir o çukura düşersin bir bu çukura. Tabaklanıp yarılmalardan dolayı sürekli bir karıltı sesi gelir” dedi.
Öte yandan bundan 7-8 yıl önce bu yolun ışıklandırdığını ifade eden vatandaşımız, “Bir bakın bakalım bu yolda kaç tane yanmayan direk var. Eğer yanmayan direkler yananlardan az ise ben adımı değiştireceğim” diyerek sitem etti.
Yol boyunca yanmayanlar bir yana Haspolat çemberi gibi oldukça önemli bir noktanın hep eksik hatta yok denecek kadar az lambanın faaliyette olduğuna vurgu yapan duyarlı vatandaşımız, Erülkü çemberinin ve Yonca kavşağı ile üst geçidin oralarının da daha kötü durumda olduğunu ve neredeyse hiç yanmayacak kadar az aydınlatma lambasının çalıştığını söyledi.
Vatandaşımız “Yok mu bu işlere bakacak birileri? İlla ki birilerinin canının yanması mı lazım önlem almak için” diyerek Karayolları Dairesi ve Ulaştırma Bakanlığı’nı göreve davet etti.

 
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