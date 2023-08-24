banner913
banner932
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
53 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
16 0
 
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
16 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
16 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
18 0
banner964

Vatandaş, bankaların tek personelle idare edilmesinden bıktı

banner476

banner825
Vatandaş, bankaların tek personelle idare edilmesinden bıktı
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarının gelmesiyle birçok devlet dairesi gibi bankalarda da personel bulmanın güçleştiğini ve bu nedenle de vatandaşın eziyet çektiğini dile getirdiler.
Son günlerde gittikleri bankalarda sadece bir vezne ile çalışan birçok banka gördüklerini söyleyen vatandaşlarımız “Arkadaş şu bankalarda sıra no alıp beklemektense eve gel makineye kıyafetlerini at yıka ütüle , varsa bulaşık teknede onları da yıka sonra bankaya gel zaten sıra anca gelir. Vallahi bardon gancelli bir personelle koskoca bankayı idare etmeye çalışırlar be gardaş” diyerek sitem ettiler.
Bu çağda insanoğlu için bir dakikanın bile çok değerli olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, onlarca dakika sıra beklemenin akıl işi olmadığını sözlerine eklediler.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.