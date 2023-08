SOSYAL MEDYANIN SESİ

Her gün marketlerin de pazarın da sebze meyve fiyatlarını yazın halkımız öğrensin bu gidişin sonu böyleyse kışın halimiz ne olacak? Markete, pazara gidince insan üzülüyor. Ağustos ayında küçük bir karpuzun yarısı 95 tl satılıyor olması, Ayşe kadın fasulyenin 100 tl den satılıyor olması, artık ona Ayşe kadın diyemezsiniz “Ayşe Hanım Fasulyesi” demek lazım, artık ekonomiyle ilgili yapılan espriler de komik gelmiyor, üzüyor… Rahmetli Kemal Sunal'ın dediği gibi yakında her Karpuzu da fasulyeyi ikisini de müzeye koyup öyle bakacağız. Bu fiyatlar olduktan sonra öyle bir vazgeçilir ki. Sorun o asgari ücretle geçinen satın alabilir mi artık satın alamaz bugün bütün halkımızı ilgilendiren bir konu.

(Celal Harun)



Anladığım kadarıyla Tahsin Abi'nin niyeti üzüm yemek değil bağcıyı halletmek. Yol işin mazereti. Esas niyet BM'nin 1964 statükosunu sallamak. Burdaki varlığını sadece Kıbrıs Cumhuriyeti değil de Kıbrıslı Türklerin iznine de bağlamaya çalışmak. Bir çeşit egemenlik eksersizi. Bu işin içine TC'yi de çekmeyi başardı. Tabii pek da öyle ince düşünülmüş bir hareket değildi yaptıkları. Sonuç ortada. Gerginlik ve kınama. Öte yandan gelen sene BM'nin Kıbrıs'a gelişinin 60. yıldönümü. Statükonun günümüze adapte olması için tabii ki çalışmalar yapılmalı ama bu yöntemle değil. Diğer bir konu ise ara bölgenin taraflarca anlaşılmış her hangi bir yasal zeminin olmaması. Önümüzde bu konunun daha fazla tartışılacağı beklenilmektedir. Umarım daha sağduyulu bir şekilde olur bu.

(Mete Hatay)



4 ya da 5 gün önce Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğünden içişlerine müsteşar olarak atanan şahıs, bugün Çalışma Bakanlığına müsteşar olarak atandı

Vallahi siz ehaliyle Beşiktaşın eski teknik direktöründen geçersiniz....!

(Aral Moral)



NEDEN?: Kudret Özersay bugünün yöneticilerini Pile konusunda krizi ve diplomasiyi yönetememekle suçladı... Kronik Pile sorunu yeni çıkmış bir mesele değil ki... Onun yöneticilik zamanında da vardı... Krizi ve diplomasiyi başarıyla yönetip sorunsalı neden kendisi aşamadı ki?..

(Ahmet Tolgay)



Hani Facebookta bize Arkadaşlıklar gelir, dürtmeler gelir, gruplara katılma daveti gelir gelir de gelir.

Bir baktım Psikolog'dan da grubuna katılma daveti geldi.

Şimdi yalnız bana geldiyse sorun büyük, KKTC nine tümüne gitmediyse sorun çok daha büyük.

Elektrik kesintileri Yabancılar, döviz, zamlar, belirsizlikler içinde olan bir topluma en iyi grub Psikolojik Danışmanlık grubudur.

Üzülmeyin size göndermediyse ben sizi davet edeceğim.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Kıbrıs'da önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler mi olacaktı ki Türkiye önceden davranıp gardını almaya çalışıyor?

Son yaşanan olaylara bakıldığında ben bunu görüyorum.

Bu yapılanlar doğru mu yoksa Türkiye'nin Kıbrıs politikasına zarar mı veriyor yakın zamanda belli olacak.

(Hasan Mullaoğulları)