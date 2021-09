Uzun zamandan sonra Kıbrıs'ta maça gideceğim için heyecanlıyım... Anorthosis ve Partizan arasında güzel bir UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı olacak yalnız maç saat 22:00de baslar bizim KKTC' de Korona saat 00:00’da sokağa çıktığı için süper zeka hükümetimiz bitmeyen bir sokağa çıkma yasağı koydu. Yani maç bitsin da çıkıp gelelim saat 00:30- 01:00 olacak.

Eğer KKTC bir devletse ve bize göre " Güney Kıbrıs Rum Yönetimi" de başka bir devlettir, senin ne hakkin var yurt dışından gelen kendi vatandaşını içerde sokağa çıkma yasağı var saçma gerekçesiyle içeri almayasın? Eğer ben senin vatandaşınsam ve yurt dışından geliyorsam saat kaç olursa olsun kendi vatandaşını içeri almak zorundasın...

(Tekin K. Birinci)



İngiliz sindi galdı, hizaya geldi. Sterlin tepetaklak.

Başbakanımız başka bir dünya devine fırça atıp ayar verdi mi bugün?

Çin da çok oldu mesela bu aralar.

(Cenk Özdağ)



Ne yalan söyleyeyim bir Türkiyeli olarak Kıbrıslılar beni de ayırdılar!!!!

Ayrımcılık yaptılar!!!

Mesela beni "besleme , sizi biz kurtardık" diyerek menfaat sağlamak isteyenlerden ayırdılar.

Irkçılıktan nemalanmaya çalışanlardan da ayırdılar.

Hem bu adaya gelip, ekmeklerine ortak olup ,sonrasında sahip olduklarını beğenmeyenlerden de ayırdılar.

Sofralarına alıp ekmeklerini, yemeklerini bölüşüp, sonrasında ev sahibine "sen daha çok yedin" diyebilecek yüzsüzlerden de ayırdılar mesela.

Fetih zihniyeti ile "sizi biz kurtardık , öyleyse her tür hakkınızı da elinizden alma hakkımız var" diyebilecek kadar yüzsüzlük yapanlardan , da ayırdılar.

Mesela fetih zihniyeti ile "kan döktük aldık, bize daha fazla arazi ,mal mülk vermelisiniz" diyenlerden de ayırdılar.

Hatta öyle ki, kendi iradeleri ile seçtikleri kişilere hakaretler edip, yok sayanlardan bile ayırdılar.

Kendi meclislerinin damına bayrak dikip, gazete taşlayarak, içindeki insanları öldürmeye kalkanlardan da ayırdılar.

Kendi emeğimle istediğim her şeyi yaptım, siyasete de girdim, çok etkin sivil toplum örgütleri ve sendikalara yönetici de oldum.

Sırf Türkiyeliyim diye engel olmadılar ve emek vermeden müdürlük, bakanlık, müsteşarlık yapmak isteyenlerden de ayırdılar.

Yaptılar dostlar yaptılar!!!

Bu ayrımcılıkları yaptılar…

Hem de yalnız bana değil, Yüzbinlerce Türkiye kökenli insana da yaptılar.

“Utanmadan”, “sıkılmadan” kız alıp kız vererek akraba oldular

(Ayşegül Özmen Garabli)







Bazı istisnalar dışında uzun yıllardır bu halka çile çektiren sömüren hep katlı kravatlı Atatürk’e göstermelik saygı duruşu yapanlar camilerde namaz kılanlar ve onların yandaşcıklarıdır. Müslümansan Öldürmeyeceksin, yetim hakkı yemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacak çalmayacaksın. Sen camide namaz kılmakla yukardakilerin herhangi birini yapıyorsan kendi kendini aldatıyorsun. Şimdi kısa bir süre önce Kıbrıs’ta tüm yerleşim yerlerinde halkın asli ihtiyaçları olan (sağlık ocağı,yol çevre vb.)hizmetler yerine camiler ve imam evleri yapılırken karşı çıkmayan yerel yönetimler, Atatürk heykeli yapmakla ne kadar Atatürkçü oluyorlar?B ir tarafım günde 5 defa gümbür gümbür Arabça, bir tarafım her 19 mayıs ve 29 ekimlerde bayraklarla donanmış sokaklar ve kocaman Atatürk heykelleri! Bu ne büyük çelişki!!

(Kubilay Merttuna)







50 Bin tane AstraZeneca aşısının uygulanamaması yani halkın aşılanmasında beceri gösterilememesi nedeni ile son kullanım tarihleri yaklaşması sonucunda AB tarafından talep edildiği ve iade edileceği iddia ediliyor.

Çok zor şartlarda olan ve dünyada hala aşı bulamayan ülkeler varken böyle bir haber hayal kırıklığı yaratıyor.

Hükümetin aklı hukuksuzluklara; kayırmacılıklara, çevreyi talana, halkı zehirlemeye, hayatı daha pahalı hale getirmeye, vatandaşlıklara, kurultay kavgalarına çalışıyorken;

Cumhurbaşkanı, Osmanlı zamanını yaşamak adına Ada'ya ayak basamamışken...

Bu konuda sonuç alıcı adım atmaları zaten beklenemezdi.

(Ürün Solyalı)