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Üreticilerin başı kurtçuklarla dertte

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Ekim ayının ikinci haftasını geride bıraktığımız bugünlerde kış sebzesi yetiştirmek için uğraş verdiklerini ancak sebze kurtlarından dolay perişan olduklarını söylediler.

Üreticilerin başı kurtçuklarla dertte
 
Sulu tarımla uğraşan üreticilerimiz, başta marul, kereviz, sarma ve patates ekili tarlalarında son günlerde özellikle yeşil kurtlardan dolayı büyük zarara uğradıklarını anlattılar.
Üreticilerimiz “Kurtlarla mücadele için kullandığımız zirai ilaçlar yetersiz kalıyor. Zira fazla dozajda ilaç kullanmaktan çekiniyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dediler.
Yaptıkları hasatlar sonrası ürün kalitelerinin düşük olduğunu ve bu nedenle toptancıların ürünlerini almak istemediğini söyleyen üreticiler, bu gidişle üretim yapamayacaklarını sözlerine eklediler.
 
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