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Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı araç sürücülerinin çevreye karşı çok duyarsız olduğunu dile getirerek, bu sürücülerin yaptıkları ses kirliliğinden dolayı mağduriyet yaşayan insanlar olduğunu belirterek isyanlarını paylaştılar.

Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Gerek araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek yolculuk yapan sürücülerin, gerek eksozları gürültülü olan araç ve motor sürücülerinin gerekse araçlarını cayırdatarak kullanan sürücülerin yol kenarlarında yaşayan insanlara büyük huzursuzluk verdiğini belirten vatandaşlarımız “Gündüz vakti anlarız cayırdatmanızı ama akşam vaktinde cayırdatmak ne oluyor? Ya da gümbür gümbür sesle yol almak kime hava atmaktır?” diye konuştular.
Özellikle yerleşim yerlerinde hasta olanların, yorgun insanların en önemlisi de uykuda olan bebekleri olan ailelerin olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “Sizden ricamız biraz daha sakin ve saygılı olmanız, cayırdatmadan, ses kirliliği yaratmadan araçlarınızı kullanmanızdır” diye çağrı yaptılar.
 
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