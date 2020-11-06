UBP’de taban kaynıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Ulusal Birlik Partisi’nde dün yaşanan gelişmeler sonrasında 2. Turda yarışması beklenen Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un adaylıktan çekilmesi ile kurultayın ertelenme kararı tabanda büyük çalkantıya neden oldu.

Birçok UBP’li delege ve parti üyesi dün öğleden sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan sürece tepki göstererek parti üyeliklerinden, delegelikten örgüt başkanlığından istifa ettiklerini duyurdular.

Yapılan Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Hasan Solakay:

Yayında ve yapımda emeği geçen oy birliğiyle karar alan 19 Bakan ve milletvekili abilerime hakkım helal değildir. Böyle Şirin Görünerekten Adaylarımız Geri Çekiliyor Süsü Vermenize Kundaktaki Çocuk Ganmaz. GANMAAZZZ!!!!!Yazıklar Olsun.....

- 16 yıldır üyesi olduğum gençlik kolları başkanlığı, kurultay delegeliği ve yürütmekte olduğum Balıkesir Örgüt Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. köy örgütümüzdeki büyüklerime danışmadan, onları etki altına almamak adına bu kararı kişisel olarak aldığım için özür dilerim...

- Kimse ideolojisi için seçtiklerinin Masgarası Değildir. Bizimde Bir Gururumuz Vardır, Bu Böyle Bilinsin... İstifa dilekçem L.şa ilçe başkanı Sadık Gardiyanoğlu’na elden tarafımca teslim edilmiştir.

Sait Yalızat:

Mensubu olduğum UBP partisinin üyeliğinden istifa ettiğimi beyan ederim kendi öz irademize bile saygı duymayan bir topluluğa üye olmanın hiç bir önemi yoktur temiz bir UBP olana kadar yokum

