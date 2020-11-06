Mağusa yine yağmur suyuna tesllm

Ülkemizde son günlerde görülen sonbahar yağmurlarıyla birlikte bazı yerleşim yerlerinde sorunlar yaşanmaya başladı.Mağusa'da bugün sabah 11.00 sıralarında başlayan ve kısa süren sağanak yağmur sonrasında yine bildik görüntüler ortaya çıktı.Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonrasında Mağusa'nın en işlek caddelerinden olan Karakol bölgesindeki Salamis yolu sular altında.Bazı işyerlerine de giren yağmur suları bölge esnafını adeta isyan ettirdi.Bu arada bölgede hortum da meydana geldiği bildirildi.