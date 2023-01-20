Turizmin başkentine yakışmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Ozanköy sakini bir vatandaşımız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girne Belediye Başkanına ihbarda bulunarak çalışmayan sokak lambalarını ile ilgili bu durumu düzeltmesini talep etti.

Ozanköy sakini vatandaşımız Ozanköy Kavşağı’ndan Bellapais Manastırına kadar sokak lambalarından sadece 4 tanesi yanmakta olduğunu belirterek bu durumun ne zaman düzeltileceğini sorguladı.

Vatandaşımız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şöyle devam etti “Ülkenin en turistik mekanlarından birine giden yolda yaklaşık 40 sokak lambası varken sadece 4’ünün çalışması hoş değildir. Durumu bilginize sunar, ihbar saymanızı diler, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Özellikle yabancı nüfusun oldukça yoğun ziyaret ettiği bölgelerden biri olan Bellapais Manastırı bölgesinin turizmin gözbebeği olduğunu dikkate alarak bu bölgeye daha fazla önem gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.

