Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar: “İlk günkünden daha heyecanlıyım"

“Uzun süre başkanlık görevinde olmak proje uygulamalarında devamlılık sağlar” “İstikrar ile Belediye’nin mali açıdan dengeli ve kontrollü olmasını sağladık” “Milli Mücadele Müzesi ve Meydan Düzenleme Projesi yeni dönemdeki öncelikli projemiz” “Yeni Belediye binası Nisan ayında hizmete girecek” “Uzun vadede en önemli hedefimiz Güzelyurt’un sahille buluşmasını sağlamak” “Bundan sonra belediye zabıtaları hayvanlarla ilgili Hayvan Refah Yasası’ndaki cezaları uygulayabilecek”

Güzelyurt Belediyesi’nin yedinci kez seçilen Başkanı Mahmut Özçınar, bölgenin yedinci kez seçilmiş Belediye Başkanı olarak ilk günkünden daha heyecanlı olduğunu vurguladı, halkın yedinci kez verdiği sorumluluğun bilinciyle dünden daha iyi olmayı hedeflediğini söyledi.

25 Aralık’ta yapılan yerel seçimlerde yeniden Güzelyurt Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yedinci kez seçilmesini istikrarlı çalışma ve prensiplerden şaşmamaya bağlayan Özçınar, uzun süre başkanlık görevinde olmasının proje uygulamalarında devamlılık sağladığını da belirtti.

Yeni dönemde Güzelyurt için kapsamlı bir gelişim hedefini ortaya koyan Mahmut Özçınar, “Güzelyurt’un daha iyi bir noktaya taşınması için dünden daha iyi olmayı hedefliyoruz. Halkımızın bize yedinci kez verdiği görevin sorumluluğunu biliyoruz. Daha fazla çalışmak zorundayız. İlk günkünden daha heyecanlıyım. Heyecanınız yoksa iş yapamazsınız. Bizim heyecanımız henüz bitmedi. Bize oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese hizmet etmek bizim görevimiz ve boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’un “tek ilçe tek belediye” olmasının da tek elden yönetme ve kaynakları doğru kullanma anlamında bir güç olduğunu kaydeden Özçınar, uzun süre görevde olmasının dış ilişkilerde de avantaj sağladığını anlattı.

“Gerek ulusal gerekse uluslararası temsiliyette de sürekliliğimiz, birikim ve deneyimimizi geliştirmemizi sağladı” diyen Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Konsey Üyesi ile Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Üyesi olduğunu aktardı.

Güzelyurt’un Türkiye’nin her bölgesinde belediyelerle kardeş şehir ilişkileri olduğunu da söyleyen Özçınar, kardeş belediyeler arasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi; Konya Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi; İzmir Narlıdere Belediyesi ve Konak Belediyesi’ni saydı. Özçınar, Aydın Efeler Belediyesi ile de bir kardeşlik çalışması yürüttüklerini söyledi.







- “Her partinin temsiliyetini sağlayacak şekilde görev dağılımı yapıldı”





1998 yılından beridir, bir dönem hariç, Belediyeler Birliği’nin yönetim kurullarında başkanlık ve asbaşkanlık dahil görevler aldığını anlatan Özçınar, yeni dönemde her partinin temsiliyetini sağlayacak şekilde yeni bir yönetim anlayışı ile bir görev dağılımı yapıldığını belirtti.

Özçınar, bu dönemde Belediyeler Birliği’nin, Belediyeler Yasası’nın halkla bütünleşmesini sağlamak ve yeni belediye başkanları ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılması gibi önemli görevleri olduğunu vurguladı.







-“En önemli işlerimizden biri Güzelyurt Merkez ile Bostancı bölgesinde kanalizasyon ağının kurulması oldu”





Geride bıraktığı altı dönemde bölgeye kattığı en önemli şeyin sorulması üzerine Özçınar, “Belediyenin istikrarlı oluşu ile mali açıdan dengeli ve kontrollü olmasını sağladık” dedi. Özçınar, en önemli işlerinden biri olarak Güzelyurt Merkez ile Bostancı bölgesinde kanalizasyon ağının kurulmasını gösterirken, üretime dayalı bir yapı oluşturma hedefiyle çıkan arıtılmış suyun tarımda kullanılması için 50 dönümlük arazi üzerinde çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Özçınar, kültür ve sanat alanlarındaki projeleri arasında ise amfi tiyatro, Atatürk Kültür Merkezi, müze ve sergi salonları ile Kent Parkı'nı saydı.







-“Önceliğimiz Milli Mücadele Müzesi ve Meydan Düzenleme Projesi olacak”





Yeni dönemdeki hedeflerinden de bahseden Mahmut Özçınar, toplu konut çalışmalarına destek verilmesi, “en önemli projelerinden biri” olarak nitelediği Milli Mücadele Müzesi ve Meydan Düzenleme Projesi ile Sosyal Yaşam ve Aktivite Merkezi Projesi’ni sıralarken, mevcut tesislerin hizmet kalitesini yükseltecek çalışmalara da ağırlık vereceğini ifade etti.

Kent Park Projesi’nin içinde yer alacak ve şu anda ikinci etabı devam eden Milli Mücadele Müzesi ve Meydan Düzenleme Projesi’nin öncelikli olacağını bildiren Özçınar, burada 1571’den günümüze 16 sahne sergileneceğini aktardı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu müzede Türki devletlerin önemli eserlerini minyatürlerinin de yer alacağını söyledi.

Sosyal Yaşam ve Aktivite Merkezi ile ilgili fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirten Özçınar, bu merkezde her yaş grubuna hizmet verileceğini kaydetti.





-“Şu anki belediye binası bilim ve teknoloji merkezi olarak kullanılacak”







Örnek bir belediye binası konseptinde olduğunu belirttiği yeni belediye binasını Nisan ayı başında açmayı hedeflediklerini kaydeden Özçınar, şu an kullanılan belediye binasının ise Güzelyurt Meslek Edindirme Kurslarını (GÜZMEK) geliştirerek çocuklara ve gençlere eğitimler verilecek bir bilim ve teknoloji merkezi olarak kullanacaklarını belirtti.

Özçınar ayrıca, Aydın’daki Efeler Belediyesi ile birlikte yürüttükleri Enginara Yolculuk Projesi ile yeni istihdam alanı yaratmayı ve üreten belediyecilik anlayışını bölgeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güzelyurt’un bir tarım kenti kimliği ile büyümesini ve gelişmesini sağlamanın gerekliliğine değinen Özçınar, “Güzelyurt bir tarım kenti hedefi koydu ama üniversite kenti de aynı boyutta kendine yer buluyor. Doğal olarak o ayağı da bizim için bir zenginliktir. Öğrenciye yönelik hamleler de yapmamız gerekir. Kent merkezinde hizmet sektörü açılımları gerçekleştirmemiz gerekir ki bu yönde yatırımcılara destek oluyoruz” diye konuştu.





-“Bizim için uzun vadede en öncelikli konu Güzelyurt’un sahil şeridini açmak"





Uzun vadedeki en önemli hedefinin Güzelyurt’un sahille buluşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Özçınar, “Bir an evvel Güzelyurt’un sahille buluşmasını sağlayacak açılımlara girmemiz gerekir. Gerek merkezi hükümetle gerek Cumhurbaşkanımızla gerekse Silahlı Kuvvetlerimizle bu alandaki sorunları aşarak, bugün olmasa da yarın olacakmış gibi davranarak ön hazırlıklarını yapmalıyız. Bizim için uzun vadede en öncelikli konu Güzelyurt’un alanında olan 5 km’lik sahil şeridini açmak. Bunu uzun vadede önemli bir hedef olarak görüyoruz. Bu, o bölgede planlı bir gelişme şansı olacak” ifadelerini kullandı.





- “Hayvan Refah Yasası’nda verilen yetkiler ve cezalar bundan sonra uygulanacak”





Hayvan refahı konusunda da konuşan Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin en çok eleştirildiği bu konuda aslında örnek olacak belde olduğunu ifade etti.

2018 yılında Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni tamamlayarak, ülkenin tek modellemesini başlattıklarını anlatan Özçınar, araya pandeminin de girmesiyle faaliyete geçmesi geciken merkezin önümüzdeki ay aktif hale gelmesini hedeflediklerini kaydetti.

“Bu merkezde sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilmesini hedefliyoruz. Orada oluşturduğumuz eğitim merkeziyle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacağız. Burada bir ameliyathanemiz var. Barınaktan öte böyle bir merkezin doğru olduğuna inanıyoruz” diyen Özçınar, barınak konusunun ise ülke sorunu olduğunu ve belediyelerin de katkısıyla ülke genelinde birkaç barınağın açılabileceğini belirtti. Özçınar, “Şimdi yapmamız gereken Belediyeler Birliği olarak bir karar ürememiz ve sahiplenilmemiş sokak hayvanlarını tutabileceğimiz bir hayvan barınağını oluşturmak. Bir süre içinde de kısırlaştırarak popülasyonu azaltmak” dedi.

Hayvan Refah Yasası’nda verilen yetkilerin, Belediyeler Birliği Yasası Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra belediyelere geçeceğini belirten Özçınar, “Hayvan Refah Yasası’nda verilen yetkiler ve cezalar bundan sonra uygulamaya geçecek. Bundan sonra belediye zabıtaları hayvanlarla ilgili Hayvan Refah Yasası’ndaki cezaları uygulayabilecek. Ağır cezalar var, toplum bunu benimsemek zorunda. 2012'de geçen yasaya rağmen bugüne kadar yetkisinde olan Veteriner Dairesi'nin hiç ceza yazmadığını, bu konuda adım atmadığını görüyoruz. Biz diyoruz ki, belediyeler olarak biz bu yetkileri de kullanalım. Belediyeler Yasası'yla da bu yetkiyi alıyoruz. Bundan sonra hayvanların kayıt altına alınmasını, denetimleri ve yasaya uymayanların cezalandırılmasını sağlayacağız. Tam istediğimiz noktaya şu anda gelindi” diye konuştu.