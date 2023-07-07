“Turist adında ülkeye girerek çalışanlara dur denmeli”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan ismini vermek istemeyen bir vatandaşımız, ülkenin sorma gir hanı olduğunu ve bu nedenle ekmek kapılarının her geçen gün birer birer kapandığını dile getirerek şikayetini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız, kendisinin yıllar önce ülkeye geldiğini ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, düğün derneklerde kendisinin zurna, oğlunun ise davul çalarak ailelerinin geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını paylaştı. Vatandaş olduğu için ailesiyle kaldıkları yerin su, elektrik ve diğer mükellefiyetlerini yerine getirdiklerini yani ülkeye bir şekilde katma değer kattıklarını söyledi. Ancak son yıllarda her düğün mevsimi geldiğinde Türkiye’den turist adı altında ülkeye giriş yapan bazı davulcu ve zurnacıların ülkeye bir kuruş vergi vermediğini ifade eden vatandaşımız, ayrıca fiyat düşürerek kendilerinin ekmeklerini ellerinden aldığına dikkat çekti.

Vatandaşımız, yaşadıkları mağduriyetin büyük olduğunu, ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını bilemediklerini söyleyerek bu haksız rekabetten dolayı yetkililere seslenerek bu haksız rekabet oluşturan turist adıyla adaya girerek çalışanlara devletin dur demesini beklediklerini sözlerine ekledi.

