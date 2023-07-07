banner913
banner932
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
13 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
28 0
 
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
23 0
“Yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adı verilmeli”
“Yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adı verilmeli”
10 0
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
13 0
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
35 0
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
19 0
banner964

Geri dönüşüm neden yok?

banner476

banner825
Geri dönüşüm neden yok?
banner960
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde neden geri dönüşüme önem verilmediğini sorgulayarak bize gönderdikleri fotoğrafla görüşlerini dile getirdiler.
Vatandaşımız “Bunlar cam kavanozlar. Sadece bunlar gibi daha nice cam şişeler ve plastik her nevi marketlerden alınan ürün atıkları var. Peki nere gidiyor tüm bunlar?” diyerek bu gibi ürünlerin boşa heba edildiğini ifade etti.
Boş cam şişelerin, plastik kapların ve daha bir sürü ürünün geri dönüştürülecek kullanılması gerekirken çöpe gittiğini vurgulayan vatandaşımız, “Her gün çevreye ve doğaya yapılan bu katliamdan kim kimler sorumlu? Geriye dönüşüm diye tam kapsamlı bir uygulama ne zaman yapılacak?” diye sorguladı.
Dünyanın birçok ülkesinde çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüme gittiğini ve önemli bir kazanım elde edildiğini belirten vatandaşımız, ülkemizin bunu yapabileceğini sözlerine ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.