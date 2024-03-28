Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün gittikleri bir markette karşılaştıkları fotoğraftaki fiyat karşısında şok yaşadıklarını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bir büyük markette çektikleri fotoğrafta da görüldüğü gibi yeni yeni market tezgahlarına gelmeye başlayan asma yaprağının fiyatının dudak uçuklattığını ifade eden vatandaşlarımız “Yarım kilo yaprak 350 TL’ymiş. Yani kilosu 700 TL yazıp insanları korkutmak istememişler. Ama yarım kilosunun fiyatı bile insanı korkutuyor. Asma yaprağı mı yoksa gram altın mı alıyoruz anlamadık” dediler.

Bu gidişle artık yaprak dolma sarmanın bile hayal olacağını söyleyen vatandaşlarımız “Zaten et ve kıymanın fiyatı nedeniyle eskisi gibi et tüketemiyoruz. Şimdi bu asma yaprağının fiyatını görünce artık etli dolma yapmaktan da vazgeçeceğiz. Ya da taneyle yaprak satın alacağız” diyerek sözlerini tamamladılar.

