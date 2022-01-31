Vatandaşlar arasında Trodos turları revaçta





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kıbrıs’ın en yüksek dağı olan Trodos bölgesinde bu kış kar yağışının oldukça fazla olması nedeniyle kar tatili yapmak isteyenlerin Trodos turlarına yöneldikleri bildirilmekte.

Özellikle okulların bugün itibariyle Şubat tatiline girmesiyle ailelerin çocuklarını gezdirmek amacıyla Trodos turlarına yöneldiği bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, bazı vatandaşların küçük araçlarla ailece bu turlara katılmayı tercih ettikleri bildiriliyor.

Bu arada Şubat tatilinde yurt dışında vakit geçirmek için plan yapan ailelerin bu planlarını gerek artan Covid-19 vakaları gerekse kış koşulları nedeniyle iptal ettikleri de gelen bilgiler arasında bulunmakta.

