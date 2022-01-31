banner762
11 0
Sebze yemek zengin işi
Sebze yemek zengin işi
25 0
 
Efsane geri dönüyor
Efsane geri dönüyor
27 0
Tarihi maçta şampiyon Nadal
Tarihi maçta şampiyon Nadal
7 0
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
32 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
41 0
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
35 0
banner661

Trodos turları revaçta

banner476

Vatandaşlar arasında Trodos turları revaçta

banner714
Trodos turları revaçta

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kıbrıs’ın en yüksek dağı olan Trodos bölgesinde bu kış kar yağışının oldukça fazla olması nedeniyle kar tatili yapmak isteyenlerin Trodos turlarına yöneldikleri bildirilmekte.
Özellikle okulların bugün itibariyle Şubat tatiline girmesiyle ailelerin çocuklarını gezdirmek amacıyla Trodos turlarına yöneldiği bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, bazı vatandaşların küçük araçlarla ailece bu turlara katılmayı tercih ettikleri bildiriliyor.
Bu arada Şubat tatilinde yurt dışında vakit geçirmek için plan yapan ailelerin bu planlarını gerek artan Covid-19 vakaları gerekse kış koşulları nedeniyle iptal ettikleri de gelen bilgiler arasında bulunmakta.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.