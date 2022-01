Sınır Üstü yaşlı bakım evinde kalan insanlarımızın kapısını çalmayan, hatırını sormayan, ihtiyaçlarını karşılamayan, denetlemeyen yetkililerin; bu insanlık dışı yeri fotoğraflar kamu oyuna yansıdıktan sonra ziyaret etmeleri kendi ayıplarını örtme çabasından başka bir şey değildir... Hayırsız evlat, hayırsız akraba maalesef vardır ama devlet hayırsız asla olamaz...

(Göktürk Ötüken)



Anayasamıza göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı laik bir Cumhuriyettir. Bundan da anlaşılacağı gibi, sair şeyler yanında, yaşlıların korunmasının ve refahının sağlanması devlete bir görev ve sorumluluk olarak verilmiştir. Dolayısıyla bu sorumluluk devletin hizmetlerini yürütmekle görevli kurumlarının uhdesindedir.

Devletin sorumluluk sahibi olduğu gerçeği ortadayken, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evinde, yaşlı bireylerin, kötü muamele ve kötü yaşam koşullarına maruz kaldıkları iddiası varken, yaşlı bakım evlerini denetlemekle yükümlü Devlet kurumları neredeydiler?

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı söz konusu bakım evinde yaşandığı iddia edilen insanlık dışı ve onur kırıcı muameleyi önceden tespit etmemelerinin nedeni nedir?

Devletin koyduğu kurallar ve İnsan hakları gereği, yaşlı bireylerin sağlık hâlini tehdit eden veya zarar veren davranışlar “istismar” olarak nitelendirilir ve kimse buna kayıtsız kalmamalıdır.

Bu, Devlet olmanın bir gereğidir.

(Emine Dizdarlı)



Kimse sorumluluk üstlenmesin!

Kimse üzerine almasın!

Kimse de istifa etmesin!

Bir ötekini suçlasınlar ve "kader" desinler.

Bakıma, gözetime, desteğe muhtaç insanını koruyamayan bir utanç!

Kimse de "utanmasın" sakın!

( 3 gün önce yazmıştım bunları, bir başka bakımevine, ne ilginç, en fazla sızlananların biri eski Başbakan, yeni Cumhurbaşkanı, öteki eski Çalışma Bakanı, hemen de ilgilendiler şimdi… Aha bu ‘egemen eşit uluslararası statü.’ )

Kör olası!)

(Cenk Mutluyakalı)



"Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin öncülüğü ile sosyal yardımlaşmadan engelli, hasta ve yaşlı ziyaretlerine, çevre temizliğinden kültürel etkinliklere, sağlık alanındaki hizmetlerden eğitim faaliyetlerine kadar hemen her alanda iyilik için mücadele eden gönüllüler, 365 gün iyilik dağıtıyor."

Ama oradaki, Sınırüstu köyündeki yaşlılarımıza iyilik dağıtılamamış. Aileler ilgisiz, yetkililer ise hem yetkisiz hem de etkisiz kalmış. Gerçekten ironik!

Yani diyorum ki;

Vakıflar İdaresi: “Halk vakfı tarafımızdan defalarca uyarıldı” açıklaması yetersizdir.

(Betül Arslan Akkuş)



Sağlık bakanlığı gitmiş yaşlılara aşılarını zamanında yapmış. Bunun aslında okuması şöyle: sağlık bakanlığı bakım evine gitti, yeri, koşulları, insanları gördü ama yaşlılara aşılarını yapıp sırtlarını dönüp gittiler. This is kktc!

(Yetin Arslan)



Yazacak ve söyleyecek o kadar şey var ki... Nutku tutuluyor insanın... Biz kim sosyal devlet olmak kim işte... Yaşlısına, engellesine, bağımlısına sahip çıkamayan topraklarda yaşamak... Acı... Nefessiz bırakıyor artık buraları... Sınırüstü Yaşlı Bakımevi... Bir devlet ayıbı... Ceza Yasası'na göre burada suç işlendi... Bu vakfın yöneticileri ve bu olayda zafiyeti olan herkes yargılanmalı... Derhal!!! Belki o zaman biraz umut yeşerir içimizde... Belki...

(Gizem Özgeç)