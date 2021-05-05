Trenyolu Polikliniği'nde aşı keşmekeşi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerinden biri olan Trenyolu Polikliniği’ne aşı olmaya giden vatandaşların buradaki aşı keşmekeşinden dolayı şikayetçi olduklarını ifade ettiler.



60 yaş üstü Covit 19 ikinci doz aşısı salınmak için Trenyolu Polikliniği’ne giden yaşlı insanlar gün boyu bekletilmekten yakındıklarını dile getiren vatandaşlarımız, randevu sistemi veya sıra numarası sisteminin bulunmadığı hastanede, yaşlı insanların ismi listeler halinde yazılıyor ve asılıyor, ismi çağırılanın aşısı yapıldığı için bir keşmekeş olduğunu söylediler.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, “Tren Yolu Polikliniği’nde Biontech aşısının tekrarı için kayınvalidemi götürdüm sabah 08.30’da. Aşıya 9’da başlanacağı söylendi. Ne bir sıra numarası ne de bir açıklama. Bir tane adam geldi elinde listelerle astı oraya. İsmini okuduklarımı sırayla çağıracağım dedi. Benim kayınvalidem 7 numaralı listede olduğu için öğleden sonra sıra gelir dediler aşı yaptıramadan ayrıldık” diye konuştu.

Öte yandan Poliklinik önünde mesafe kuralına da uyulmadığı bildiren vatandaşlarımız, bu poliklinikte bir otorite boşluğu yaşandığına dikkat çektiler.