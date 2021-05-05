Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Lefkoşa’nın işlek bölgelerinden olan Surlariçi bölgesinde çektiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Vatandaşımız, fotoğrafta görülen yerin Surlariçi bölgesinde Girne Caddesi üzerinde Saray Otel yanındaki ara sokak olduğunu belirterek, buradan ana caddeye çıkmak isteyen sürücülerin önünün fotoğrafta görüldüğü gibi iki sorumsuz sürücünün park edip gittikleri araçlar nedeniyle imkansız olduğunu kaydetti.

Fotoğrafta görüldüğü gibi bir aracın ara sokaktan ana caddeye çıkış yerinin tam ortasına park edildiğini diğerinin ise onun hem önüne park edildiğini söyleyen vatandaşımız “Herkes arabasını dilediği yere bırakma özgürlüğüne sahip mi? Bence değil ama kimse kendisine ne yapıyorsun, neden buraya park ediyorsun dememiş” Onun içinde arabasını öylesine bırakıp gitmiş” diyerek sitemini paylaştı.

Park yaparken çevre kontrolü yapılarak park yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, herkesin kafasına göre park yaparsa trafiğin alt üst olacağına dikkat çekti.



