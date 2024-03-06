“Bu radar gözünü pilotlara dikti”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Mağusa sakini vatandaşımız ülkemizde devletin sorumluluğundaki bazı şeylerin bozulduğu yerde kaldığını kimsenin eski haline döndürmek için uğraş vermediğini belirterek bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız ülkede sürati azaltmak adına konulan sabit hız radarı kameralarının zaman zaman fotoğraftaki gibi kazaya kurban gittiklerini belirterek bu radarında başına böyle bir olay geldiğini ve yaklaşık 3 aydır bu şekilde durduğunu kaydetti.

Vatandaşımız işi espriye de dökerek “Aman dikkat: Mağusa Zabitler Petrol yakınındaki sabit hız radarı aylardan beri gözünü uçaklara dikti. Pilotların dikkatine!” diyerek yetkililere bir gönderi yaptı.

Bu bölgede her gün polislerin devriye yaptığını belirten vatandaşımız “Herhalde görüyorlar ama görmezden geliyorlar. Tamam anladık kameralara ihtiyaç yok polis kendi işini kendi görüyor. Ama hiç olmazsa bu cihazı oradan kaldırın ki görenler halimize gülmesinler” diyerek sözlerini tamamladı.

