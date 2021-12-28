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Trafikte biraz saygı şart

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Trafikte her şeyden önce sürücülerin birbirine karşı saygılı olması gerektiğini bunun olması durumunda her şeyin çok kolay çözülecek

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Trafikte biraz saygı şart
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa trafiğinin en sıkıntılı noktalarından biri olan Yakın Doğu Kavşağı olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki kavşağın bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini zira buradan Yakın Doğu Üniversitesi’ne dönmek isteyenlerin zaman zaman çok zor anlar yaşadığını kaydettiler.
Özellikle sabah ve öğleye doğru bu kavşakta oluşan yoğunluğun sıkıntı yarattığını ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi, neredeyse bir şeridi kapatan dönüş yapmak isteyen sürücüler olmasına karşın Gönyeli’den gelen araç sürücüleri yavaşlayıp yol vermek istemiyor. Ayrıca koskocaman otobüs soldan gelerek dönüş yapmaya çalışmakta. Böyle bir saygısızlık olamaz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Trafikte her şeyden önce sürücülerin birbirine karşı saygılı olması gerektiğini bunun olması durumunda her şeyin çok kolay çözüleceğini söyleyen vatandaşlarımız, ama toplum olarak kendimize bile saygımızı kaybettiğimizi sözlerine eklediler.
 
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