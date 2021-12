Biz bu coğrafyada bir başımıza “seçim oyunu” oynuyoruz ama dünyada kimse bunun farkında değil…

Kimsenin de umurunda değil zaten…

Özellikle BM ve AB, bizdeki CB seçimlerine daha “farklı bir gözle” bakıyor…

Çünkü seçilen kişinin “Kıbrıs Türk toplumunu” dışarıda temsil etmesi söz konusu…

Ancak, Meclis seçimleri öyle değil…

Rum basınında, AB medyasında, hatta Türkiye’de bizim seçimlerimiz “tek sütuna haber” değerinde bile değil…

Zaten; bu seçimler Rum medyasında “sahte seçim” olarak yer alıyor…

Başbakan “sahte sözde başbakan” diye geçiyor…

Meclis de öyle…

“Sahte parlamento” ifadesi kullanılıyor...

Geçen yılın Ekim ayında ise Ankara’nın seçimlere apaçık “müdahale”leri ardından bu topraklarda artık bir yerel siyaset iradesi olduğuna, bağımsız seçimlerin yapılabildiğine kimse inanmıyor…

İşte bu yüzden Ocak 22 seçimlerinin bizim daracık coğrafyamızın dışında hiçbir “kıymet-i harbiyesi” bulunmuyor…

Döviz mevduatı olan bir kısım ahali hesap yapmaktan kafayı yeme aşamasına geldi… Sterlini 24’ten bozaydı ne olurdu, TL’ye geçsin mi geçmesin mi… Be abi bir Colgate diş macunu 70 TL, on dane alsan 700 TL… Paran olsa nolacak dişlerini fırçalaycan?

(Mehmet Ekin Vaiz)



Market sahipleri Türk lirası değer kaybedince "Her şeyi dolarla alıyoruz, o nedenle günlük kura göre fiyat koyuyoruz" diyerek timsah gözyaşları akıtıyorlardı.

18 lirayı aşan dolar 11'lere düştü. Neden fiyatları ona göre indirmiyor sunuz?

Yılbaşı, "Eşek gibi alacaklar" diye düşünüyorsunuz. Yağ'dan içkiye her şeyi dolarla aldığınızı söyleyen sizsiniz.

Ulan vicdansızlar, Shivas'tan Jack Daniel's'e, Jameson'dan Black Label'e kadar Türkiye'de fiyatlar daha ucuz.

İnsan biraz utanır.

Hoş, böyle Hükumete böyle işveren. Daha bunlara oy verin siz. Seçimden sonra ananızı belleyecekler.

(Nezihi Beyaz)





Bir zahmet ödersiniz artık!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, hemen her fırsatta KIB-TEKin zararlarından bahsedip zamanında tarife düzenleme kararı almadı diyerek topu bakanlar kuruluna atıyor. İşin esası hiç de öyle dediği gibi değil. Elektrik İnkişaf Nizamnamesi (Tüzüğü)'ne göre sorumluluk da yetki de yönetim kurulunda. Bakanlar Kurulu'nun tek sorumluluğu, görevini yapmayan ve kurumu 100 milyonlarca TL zarara sokan yönetim kurulunu görevden almamış olması. Görevden alınmamış olmaları, yargılanmayacakları anlamına gelmez tabii ki. Seçimden sonra oluşacak hükümetin, KIB-TEK'le ilgili niyetleri, görevini yerine getirmediği için yasal olarak zarardan sorumlu tutulan yönetim kurulu üyelerini yargıya taşıyıp taşımayacağı ile sınanmış olacak.

(Tuluy Kalyoncu)



Günaydın Arkadaşlarım.

İnsanını kazıklamanın,"Ticari Zeka"

Halka olmayacak vaatler vermenin, "Siyasi Zeka".

Sporda Şike yapmanın,"Sportif Zeka",

Başkasının hakkını yemenin "Pratik Zeka" olarak algılandığı bir ülkenin "Zekasından!" değil ama Ahlak ve Vicdan anlayışından endişelerim var...

Gününüz güzel olsun!

(Eralp Şerifoğlu)



Memleketi sendikalar yönetemez. Buna koltuk değneği olan tüm belediyeleri kınıyorum. Esentepe Belediyesi olarak 9 maaş geriliğimiz varken sendika neredeydi....Başkanlar birbirine destek olmalıydı. Sendika ile birlikte siyasete yön vermeye alet olmamalıydı.

Belediye personelini greve yönlendirip öteki taraftan diğer belediyeler ile çöp toplamak hiçbir sendika anlayışı ile bağdaşmaz sadece birilerine ön ayak olmaktan öte değil...

(Umut Bahadır)