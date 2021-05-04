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Tedbirsizliğin bu kadarına da pes

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı sürücülerimiz, bize gönderdikleri bir fotoğrafla ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırmasının şans olduğunu ifade ettiler.

Tedbirsizliğin bu kadarına da pes
 
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir kamyonetin arkasında taşıdığı profil demirleri ile inşaat demirlerinin kamyon kasasından neredeyse bir metre dışarıda olduğunu söyleyen duyarlı sürücülerimiz, bu dışarıda kalan profil demirleri ile inşaat demirlerinin üzerinde dikkat çekici bir şey olmadığını dile getirerek “Eğer arkasından gelen araç sürücüsü dikkatli olmasa aracının içerisine girecek bu demir profiller ile belki de yaralanacak” diyerek böyle tedbirsizliğin kabul edilemez olduğunu vurguladılar.
 
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