Emirname Çilesi Bitmedi...

Ayşe Gülün Dikeni diye adlandırdığımız Emirname, Ayşe Gül hanımın gitmesi ile de bitmedi...

Öyle bir diken ki sırtımızda çakılı duruyor acısı da yüreğimizi burkuyor...

Yasalar ve düzenlemeler insanımızın mutluluğu, sağlığını ön planda tutarak sosyal ve ekonomik yönden refahı İçin yapılır...

Onları boğmak, Fakirleştirmek için değil.

O günkü Başbakan Ersin Tatar tarafından, UBP’nin Emirname politikalarını belirlemek için Genel Sekreter Ersan Saner görevlendirilmişti...

O günkü çalışma ve görüşme komitesinin başına getirilen Sn Ersan Saner’in Emirnamenin yanlış olduğunu, çözümün de kendi çalışmalarının sonucu olarak elinde hazır olduğunu her fırsatta dile getirmişti.

Zaman değişti Genel Sekreter ve Komite Başkanı Başbakan oldu, bitmiş olan çalışmalar elinde, Ayşe Gül hanım da mahallede, ayaklarının içinde işleri karıştırmıyor yokuşa da sürmüyor...

Peki neden kaç zamandır Başbakanın Emirname ile ilgili hiçbir söylemi veya eylemini göremiyoruz...

Aksine en ağır şartları olan 17 yıllık Karpaz emirnamesinin biraz daha yumuşatılmasını beklerken onun benzeri olan Mehmetçik emirnamesini plana çevirmiş ve kırk iki günlük askı süresini de başlatmış oldu...

Bu plan ne diye sorulduğunda da Bilgim yoktu, benden habersiz yapıldı diyor...

Herkes hatırlayacak, UBP’nin emirname ile ilgili ciddi ihmali olduğunu konuşuluyordu...

Ayşe Gül Hanım Ersan Sanerin bu toplantılara düzenli katılmadığını, konu İle ilgili hiçbir yazılı veya sözlü görüş belirtmediğini ısrarla söylüyordu...

Biz de hiç inanmamıştık....

Peki bu gün Ersan Saner Başbakan ve yürütmenin başında, komitesindeki sağ kolu da içişleri müsteşarı, Emirname kapsamındaki üç Belediye Başkanı da siyasetten hükümete yakın, formül de cebindeyse engel olan nedir...

Halkımız Pandemi ve ekonomik zorlukların altında can çekişiyor, Ölüm kalım mücadelesi verirken, Bu rahatlık nedendir....l

Peki Başbakanın korkusu veya çekindiği ne olabilir ki...

Elindeki formüle mi güvenmiyor yoksa Emirnamenin yürürlükte kalmasına mı inanır orda fayda mı görüyor...

(Gürsel Uzun)



Özgür Basın hiç bu kadar tehlike altında olmamıştı. Bölgede ve sponsor devletimizde her geçen gün biraz daha otokratikleşen siyasetin yanında, bazı gri ve siyah paranın basını ele geçirmesi, seslerin kısılması veya patronunun sesi olması ve yazarların tetikçiye dönüşmesi, sanal medyanın ve fake news kanallarının önlenemez yükselişi özgür basını yok etmek üzeredir! Pandeminin de yarattığı ekstra istisnai bu ortamda, sağlıklı haber takibi, yayını her geçen gün biraz da zorlaşmaktadır. Buna rağmen az kaynakla ayakta durmaya çalışan üç beş basın örgütünün çabalarını alkışlamak isterim. Gerek fiziki, gerekse psikolojik olarak mahkum edilmiş diğer tüm kalemlerin tekrardan özgür kalması dileklerimle.

(Mete Hatay)



Benim dediğime geldiniz madem iki egemen devlet olacak niye görüşelim dedi genel sekreter. O zaman tanıtın KKTC yi

(Mustafa Emiroğluları)





Hafta sonu virüsün Karpaz’da kalabalık ortamda, otellerde restorantlarda ve denizde , Pazar dahil bulaşmadığı tesbit edilmiştir ! Bulaş sadece büyük şehirlerde 20.30’da ortaya çıkar ve bulaşır. Hade hayırlısı

(Emirali Tatlıdil)







14 Yaşında Ve Kaçak Çalışıyor (16 yaş altı olduğu için sigorta yatırımı olmaz) ve Bugün Canlı Yayında en Az 14-15 çocuk gördüm... Bu Çocuklar nasıl çalışıyor yada nasıl çalıştırılıyorlar ?? Yazık cidden yazıkkk... Bu bize uyarı yarın bir gün bir çocuğa birşey olursa kimse hesabını veremez...

(Burak Yiğit)





Ya mangal ya orman... Piknik yerleri dahil tüm ülkede ateşli/mangallı piknik yasaklandı.. Kebap yapacak olanlar bahçesinde, balkonunda.. Ona göre... Yasağı ihlal edenleri polis 155’e şikayet edin hemen.. Kalan ormanlarımızı koruyalım... Paylaşalım herkes duysun lütfen...

(Mustafa Gürsel)