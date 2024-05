SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bilgi güçtür!

Eğitim ise şart!

Son dönemde bir üniversitenin diplomaları ile ilgili ortaya çıkan iddialar ve suçlanan kişiler üzerinden oluşan tartışma, farklı ve beni düşündüren ve kaygılandıran bir boyuta taşındı.

Gerçekte üniversiteye hiç gitmeden, derslere ve sınavlara girmeden alınan lisans veya lisans üstü diplomaları, maaş artışı veya kademe ilerlemesi amaçları ile kullandığı iddia edilenler yanında, sadece duvara asıp seyrettiği veya prestij için aldığı iddia edilenlerin de olması nedeni ile gelinen bir boyuttan bahsediyorum. Deniliyor ki “Ne gerek var doktora diplomasına? İyi bir öğretmen, iyi bir gazeteci vb olmak için diploma lazım değil ki”

Tam da bu noktada benim itirazım var.

Bizim ülkemizde yüksek öğrenimin dünyadaki çağdaş bilimsel standartlara ulaştırılması gerektiğini yıllardan beri en ısrarlı savunanlardan birisiyim. Bunun hayati önemde olduğunu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum.

Diploma, alınan eğitimin belgesi olmalıdır. Eğitim, içerik ve yeterliliği bakımından düzgün şekilde verilmiş, yapılan sınavlar ve diğer ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile de test edilmişse, diploma bilginin de belgesidir. Bilgi ise günümüzde GÜÇTÜR. Dünyada var olmak istiyorsak öncelikle bilgiye sahip olmalıyız. Bilgi edinmenin de en geçerli yöntemlerinin başında eğitim almak gelir.

Velhasıl kendi yarattığımız bataklıkta her şey değersizleşirken, gerçek bilgiyi gösteren, büyük emeklerle alınmış diplomalara sahip insanlarımızı da, kurumlarımızı da değersizleştiriyoruz sanki son dönemde.

Bunun yerine eğitim kurumlarımızın standartlarını yükseltmenin yollarını tartışıyor olmamız gerektiğine inanıyorum bu nedenle. Yüksek kalitede, yeterli düzeyde eğitim ve öğretim yapılabilecek, az sayıda eğitim kurumu, düzgün işleyen bir denetleme sistemi yaratmak üzere kolları sıvamak için bundan daha çok çamura batmak gerekmez bence.

Tabii ki her türlü sahtekarlığı, yolsuzluğu yapan, yaptıran ve karışanlar da yargı önünde hesap vermelidir.

Kimse bir diğerini suçlamasın. Biz toplum olarak kendi seçimlerimizle bu düzeni yarattık.

Hepimiz sorumluyuz!

Ya silkinip kendimize geliriz, ya da bu bataklığa batıp yok oluruz!

(Özlem Gürkut)





Günaydın Kıbrıslı Türkler ve kendini Kıbrıslı hisseden, bu ülkeyi vatan bilen İnsanını , toprağını, canlısını seven koruyan Arkadaşlarım!

Kooperatifimizi de YOK ediyoruz! O kooperatif ki amaçlarından biri de Yardımlaşmaktır.

Bu halk bir değerini de doymak bilmeyen, yönetemeyen,vizyonsuz misyonsuz rant seviciler yüzünden kapanacak ve birilerine peşkeş çekilecek hale getirdi. Bir Evimizi daha yıkıyorlar…

Biz ne mi yapacağız?

Fener cimbom muhabbeti yeter! Ha bir de maaşlarımıza yapılacak artış!

(Eralp Şerifoğlu)





Kıbrıs’tan Gambiya’ya gitmiş birinin timsahla yan yana fotoğraf almasını son derece insani, samimi, doğal karşılarım.

Asıl mesele zirvenin “siyasi” içeriğidir, keşke bunu tartışabilsek…

Dünyanın “kuyruğuna” bastığımızdan beri çok daha kirli, yalnız, yabancı ve çözüme uzağız çünkü…

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi sonunda bir bildiri yayınlandı.

Bu bildiri içerisinde “Kıbrıs” yok.

Ayrı devlet, yeni siyaset falan da yok!

O halde Tatar’ın anlattığı “etkileyici bir ilgi gördük” ne anlama geliyor?

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonunda yayınlanan bildiride İsrail'le ilgili uluslararası topluma çağrı yapılıyor.

"Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya zorlayınız.”

Hâlbuki Tatar "Birleşmiş Milletler kararları dışında” bir çözüm istiyor!

(Cenk Mutluyakalı)



Bizim toplumumuza böyle sahtecilik dışardan entegre edildi tabii ki bu olumsuzluklar kısa yoldan köşe dönmecilikler zaman içinde kozmopolit bir nüfusa doğru uzanan toplum yapısından kaynaklandığına inanmaktayım.

(Hasan Mullaoğulları)