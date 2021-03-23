Tam anlamıyla kazaya davetiye çıkaran bir yol

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı yolların adeta kazaya davetiye çıkarır hale döndüğünü belirterek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen yol içindeki yarılmanın adanın belki de en işlek anayolu olan Lefkoşa-Mağusa anayolunun Turunçlu kavşağı yakınları olduğunu belirten vatandaşlarımız “Acaba siz de anayolda Mağusa’ya doğru seyir halinde İken buraya geldiğinizde sol şeritten sağ şeride geçiyor musunuz? Tam anlamıyla kazaya davetiye çıkaran bir nokta” diye konuştular.

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen noktaya geldikleri zaman mecburen sağ şeride geçtiklerini, zira bu çukurun arabaya takla attırabileceğini ifade ederek “Bu ve bunun gibi daha birçok yerde yollardaki bozukluklar tehlike saçıyor” dediler.

Şu anki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın bu yolu sürekli kullandığına vurgu yapan vatandaşlarımız, “Acaba bu yolun tamirini yapma şansı olacak mı çok merak ediyoruz” diyerek sözlerini



