Hayvancının okka isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını dile getirerek kasapların halen daha kendilerinin üzerinden çifte kar elde etmesine anlam veremediklerini dile getirdiler.



Yetiştirdikleri gerek küçükbaş hayvanları gerekse büyükbaş hayvanları, kasapların veya hayvan tüccarlarının halen daha okka olarak satın almasını kabul etmek istemediklerini ancak çaresiz olarak sattıklarını dile getiren hayvancılarımız, 2000’li yılların başlamasıyla ülkemizde okka yerine kilo kullanımına her alanda geçildiğini ancak canlı hayvan satışlarında bunun olmadığını savundular.

Okka ile kilo arasında önemli bir fark olduğunu belirten hayvancı vatandaşlarımız ayrıca, kasapların et satışlarını hep kilo olarak yaptığını söyleyerek bu duruma bir son verilmesi gerektiğinin altını çizdiler.



