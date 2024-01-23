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Çam kese böceği belası bitmiyor

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Çam kese böceği belası bitmiyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever bazı vatandaşlarımız, hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilerek doğada yaptıkları gezinti sırasında dikkatlerini çekenin yine çam kese böceği istilası olduğunu ifade ettiler.
Çam kese böceklerinin yol açtığı tehlikenin görüntülerini bize gönderdikleri resimlerle paylaşan doğasever vatandaşlarımız “Ülkemizdeki orman varlığının ciddi tehlike altında olduğu uzmanlar tarafından çok kez dile getirilse de alınan önlemlerin yeterli olmadığı bir kez daha gözler önüne seriliyor” dediler.
Havaların bu yıl çok soğumaması nedeniyle çam kese böceklerinin erken işbaşı yaptıklarını ve çam ağaçlarına büyük zarar verdiğini belirten vatandaşlarımız “Uzun sürede yetişen, doğanın sürekli oksijen kaynaklarından olan çam ağaçlarımız yok olmadan önlem alınacak mı? Bu konuda Orman Dairesi ne zaman harekete geçecek acaba?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler. 
 
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