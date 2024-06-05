SOSYAL MEDYANIN SESİ

İki insan düşününüz, her ikisi de aynı eğitime sahip ve tümüyle aynı işi yapıyor. Yılları, kıdemleri, yaşları, emekleri, riskleri, sorumlulukları, üretimleri aynı... Biri ötekinin üç katı kazanıyor!

Farkı nedir?

Biri bu işi kamuda yapıyor.

Diğeri özel sektörde...

Birinin maaşını toplumun tamamı finanse ediyor.

Ötekinin patronu...

Biri can, öteki patlıcan bile değil bu düzende…

Bu ülkede “memur” değilsen eğer açsın!

Bir de “patron” değilsen…

Ha bir de “kirli” değilsen!..

(Cenk Mutluyakalı)



Fosil yakıt için yılda 600 milyon avro ceza yer ve halkına ödetir.... Derinde kablo GÖMmek riskli, pahalı, gaz, petrol, su hattına benzemez!

Tek çözüm tüm KIBRISIN TC ile enterkonekt olup, yeşil enerjiye geçmesi, hava su toprak temizlenince ORGANİK ÜRÜN üretimine geçiş.... O da TC den suyu paylaşarak mümkün olur....!

Gelecekte sunun değeri anlaşılacak.... Halen TC suyunun yılda 1 milyar tonu denize dökülür, 500 milyonu TC de kullanılır, 75 milyon tonu KKTC ye planlandı.... Geçitköy de sürekli 28 MİLYON ton rezerv tutulur, fazlası, Güzelyalı terfi istasyonu girişinde denize deşarj edilirken, hat dolu, ağır tutulur, deniz dibi takıntıları hatta zarar veremez.!

Aklın yolu birdir.... Barış gibisi yoktur!

60 yıllık saçma sapan izolasyon, ambargolara hiç gerek yoktur. TC ÇOK BÜYÜK, ve bunları aşmanın çarelerini hep buldu.... Bulacak da!

Zaten halklar, iki bölge, iki mahkeme ile kendi çözümlerini ürettiler, sıkıntı yok....! Kktc ekonomisi sürdürülebilir eşit olmadan herhangi bir anlaşma çözüm mümkün değildir... AB BM artık uykudan uyansalar iyi olur!

Rum komşular da, Enosis iştahı ile kaç kere suçüstü yakalanıp ceza almadıklarına şükredecekler....!

Kötü komşu ev sahibi yaptı, YETMEDİMİ!?

(Hasan Nihat Erduran)





ÇOK ÖNEMLİ DİKKAT: Suya en fazla gereksinim duyduğumuz bu mevsimde, ‘KKTC'ye Anadolu'dan Su Temini Projesi’ kapsamında Geçitköy barajında faaliyette olan pompa İstasyonu’nda arıza baş gösterdi... KKTC geneli susuz kalabilir... Arızanın ne zaman giderileceği de belli değil... Bir yandan su tasarrufu yaparken, fırsattan istifade bu projenin KKTC için taşıdığı yaşamsal önemi düşünelim, bu suyun ülkemize gelmemesi için zamanında seferber olan aymazları da bir kez daha ibretle anımsayalım... Su hayattır...

(Ahmet Tolgay)

