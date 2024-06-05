Güneyden aldığı donmuş ithal eti gonyak eşliğinde büken Gibriyagi;

“Ben Yeni Zelanda’dan gelecek ete güvenmem. Almam da, yemem da” diyor…

E Pazar gün gardaşını yedin ya…!!!

(Mahmut Anayasa)



Yakında Ruanda'dan KKTC"ye de turist gelebilir hade turizmciler ve otel sahipleri köşeyi döneceksiniz tabii ki halkımız da.

Hamdolsun

(Hasan Mullaoğulları)



Sn. Ünal Üstel, Hayvancılar Birliği ile dün yapmanız gereken görüşmeyi Cuma gününe ertelemeniz hayvancıları kızdırdı. Zamana oynadığınızı iddia ettiler. Türkiye’ye gidişinizde herhalde bir keramet vardır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, adım adım hem ortaokul ile lise hem de ilkokullarda bir eğitim yılının sonuna gidiliyor. Acaba yeni eğitim yılında iyileştirme çalışması yapılan okullarda hangilerinde eğitim yeniden başlayacak?



Sn. Özdemir Berova, ülkemizde adeta mantar gibi biten oto galerilerle ilgili bugüne kadar devlet ne kadar vergi aldı? Bize ulaşan bilgilere göre bu galerin sahiplerinin bir mercek altına alınarak ‘Nerden buldun’ yasası kapsamında sorgulanmaları gerekiyor…



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak son 170 civarında yeni vatandaş daha yapıldı. Acaba sırada vatandaşlık bekleyen kaç kişi daha var? Allah kolaylık versin…



Sn. Mehmet Bolkan, Güney Kıbrıs’ta Larnaka bölgesinde devam eden Avrupa U-17 Futbol Şampiyonası’nda başlangıç gününden beridir takip ettiğiniz Portekiz takımı finale kalması sonrasında adeta coşmuşsunuz… Ama şampiyonluk biraz zor bizce…



Sn. Ali Gülhan, Tremeşeli Holding Dumlupınar Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. Bayrağı Mehmet Evram başkanın bıraktığı noktadan ileriye taşımanız dileğiyle. Kolay gelsin diyoruz…

