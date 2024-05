SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ta baştan;

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları yolu ile Türkiye’nin, Kıbrıs’a para vermesinin yanlış olduğu, Kıbrıslı’ları “üretimden kopardığı” ve “tembelliğe alıştırdığına” inanmaktayım ve sürekli anlatmaya çalışıyorum.

Doğru olan,

Türkiye’nin, “teknik” ve “bilimsel” katkı yolu ile Kıbrıslı’ların, “mal ve hizmet” üretimi kapasitesini geliştirmelerine ve “kendi kendilerine yeter” hale gelerek “kendi ayakları üzerinde duracak düzeye gelmelerine” yardımcı olmasıdır.

Tabii…

Bu işler;

Siyasilerin, yandaşlarını önemli yetkili makamlara atamasıyla olmuyor, nitelikli ve uzman kişilerle oluyor.

Öyle,

Her beceriksizliği “tanınmamış” ve “ambargolar altında” bir ülkede bu nasıl olacak gibi mazaretlerle izah etmeye kalkışanlarla değil.

Olmaz demeyin,

Olur beyler ve hanımlar, bal gibi de olur.

Yeter ki,

Niyet, inanç ve beceri olsun.

(Ülker Fahri)



Ürün: Et

Pozisyon: İthal

Lokalizasyon: Yeni Zelanda

Mesafe: 21.000 km

2 Okyanus - 1 Akdeniz

Satış Fiyatı: 400 TL

Ürün: Hellim

Pozisyon: Yerli üretim

Lokalizasyon: Mesarya

Mesafe: 20 km

2 Viraj - 1 Düzlük

Satış Fiyatı: 400 TL

(Mahmut Anayasa)





Un üretiyoruz ithal unumuz da geliyor. Yerli süt ürünlerimiz var ithal birçok ürün de var. Et konusu da aynı şekilde olmalı. İthal et de gelmeli. İnsanlar parasına göre ete ulaşmalı. İsteyen ithal et alır isteyen yerli et alır. Süt ürünlerinde, un’ da , vs olduğu gibi . Bu kadar şamataya ne gerek var.

(Salim Akbaş)





“Güneyden alınan ne idüğü belirsiz ete karşılık et ithali kararı aldık. Halkımızın güneyden ne idüğü belirsiz et yemesine izin vermeyeceğiz.”

“Başbakan” olarak atanan Ünal Üstel söylüyor bunu!

“Ne idiği belirsiz” bir demokrasi sonucu makam sahibi olabilirsiniz ama konuşurken biraz daha dikkatli, sorumlu, özenli olmanız gerekir.

Unutulmasın, 250’den fazla işletme ya da üretici, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında güneye mal satıyor… Kıbrıs’ın güneyine yönelik ticaret yıllık 15 milyon Euro’yu aştı... Böylesi önemli bir “ortak ticaret alanı” oluşmuşken temelsiz suçlamalar ilişkileri zehirler...

(Cenk Mutluyakalı)



HIRSIZLIKLAR DÖNEMİ: Dur durak bilmeyen hırsızlıklar… Elit hırsızlıklar, dijital hırsızlıklar, adi hırsızlıklar, acayip hırsızlıklar gırla gidiyor… “Hırsıza kilit olmaz” deyiminin yüksek oranda yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz velhasıl..

(Ahmet Tolgay)