Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Avustralya ziyaretinizi tamamlayıp adaya döndünüz. Acaba bu ziyarette Kıbrıslı Türklerin sizden talebi en fazla ne oldu?
 
Sn. Ünal Üstel, bugünkü Bakanlar Kurulu’nun neticesi merakla bekleniyor. Ancak hayvancılar sizinle görüşme sonrasında size aktarılanla kendilerinin aktardığının farklı olduğunu söylüyor…
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçmesine karşın halen okullarımızda iyileştirme çalışmaları adına ilerleme olmadığı görülüyor. Dün Karşıyaka Merkez İlkokulu’nda yaşanan tavan çökmesi olayı işin ciddiyetini yeniden gözler önüne sermiş olsa gerek…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkeye getirilecek olan donmuş etin 2023 yılında paketlendiği iddia edildi. Bunun doğruluk payı nedir? Yoksa bu konuda size de mi bilgi verilmedi…
 
Sn. Turgut Alas, hükümetin ülkeye ithal edilecek et miktarı ile piyasanın ucuzlatılacağı yönündeki açıklamalarına yaptığınız benzetme çok yerinde…Dediğiniz gibi sorun bilimsel rakamlara dayalı bir planlamayla çözülebilir…
 
Sn. Ulaş Beratlı, babanız Nazım Beratlı’nın zamansız vefatı başta siz aileniz olmak üzere toplum için önemli bir kayıp oldu. Allah size sabırlar, babanıza da rahmet eylesin…
 
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