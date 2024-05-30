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SOSYAL MEDYANIN SESİ

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SOSYAL MEDYANIN SESİ
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Yaklaşık 4 yıldır iktidardasınız.
Gelinen aşamada ülke insanı nerdeyse yüzde yüze yakın enflasyonla boğuşuyor.
Kamu hizmetleri anlamında taş üstüne taş koymadınız.
Yurttaşı, eğitim ve sağlık hizmetleri için özele mahkum ettiniz, insanların cebine ciddi bir külfet olarak yansıdı.
Ülke insanının alım gücü her yönden eridi, bitti!
Ha diyeceksiniz “maaşlar zam yaptık” doğrudur.
Yaptığınız maaş artışlarının arkasına da, süte, elektriğe, tüp gaza vb zamlarla KAŞIKLA VERDİĞİNİZİ KEPÇEYLE ALDINIZ.
Ülkede taş taş üstüne koymak gibi derdiniz yok. Olan biten derdiniz, nerde bir yandaşa peşkeş, nerde bir talan, nerde bir yalan, orada siz!
Sebep olduğunuz yük altında kalan her bir sektör, her bir yurttaşın lehine tek bir çalışma yapmayıp, dar gelirli insanlarla ilgili “fakir fukara” popülizmi yapmaya da utanmıyorsunuz!
Dertlere, sorunlara çare bulmanızı beklemek, ölü gözünden yaş beklemekle eş değer!
(Aral Moral)
 
600 ton kesim yapıyoruz, karkas… kayıtlı…
Tarım Bakanlığı’nın geçmiş dönemde yapmış olduğu ve DPÖ’ye sunduğu “tahmini tüketim” bin ton civarıydı, şu an tahmin edilen 1200 ton…
200 ton yolcu beraberi güneyden geliyor…
Ortada 400 ton bir açık var.
Bu benim çalıştığım rakamlar..
Hayvancılar Birliği de…
Tarım Bakanlığı da… rakamları güncellemek zorundadır.
Soru şu:
Açık nasıl kapanıyor?
1- Kaçak et geliyor
2- Kaçak hayvan geliyor, kaçak kesim yapılıyor…
Aksi bu açığın kapanması mümkün değildir…
Bir başka sorun…
Kasapta iki çeşit et var.
Kuzu eti
Dana eti…
İnek eti nerde?
Oğlak eti nerde?
Koyun eti nerde?
Koç, tegge…
Kasaplar satarken neden bu detayları bilmiyoruz…
İşin özü…
Rutinleştirdiğimiz ama herkesin bildiği gerçekler var…
Hayvancı- çiftçi zaten iç içe girmiş…
Memur- çiftçi
Memur- hayvancı iç içe girmiş…
 (Hüseyin Ekmekçi)
 
Türkiye de kedicik köpecik bizde de eşecikler uyutulmak isteniyor!!!
Bu dört ayaklı canlara sıra gelene kadar uyutulma zamanı gelen o kadar iki ayaklı yaratık var ki bu dünyada!
(Eralp Şerifoğlu)
 
Tarihin önemli bir kavşağındayız. Ya bir Kıbrıslı Türk AB Parlamentosunda yer alacak, ya da 5 yıl sesimiz kısılı oturacağız….
(Mete Hatay)
 
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