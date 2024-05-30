Sn. Ünal Üstel, Hayvancılar Birliği ile nihayet görüşmeniz sonrasında bir uzlaşıya varılması çok önemli bir adım. Ancak siz eylem bitti derken, Hayvancılar Birliği Tarım Bakanlığı önünde devam edecek açıklaması yapıyor. Bitti mi bitmedi mi?



Sn. Dursun Oğuz, bu aralar sizi pek göremiyoruz. Herhalde bakanlığınızda oldukça yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Bu arada bu bedelli askerlik yasasındaki ücretler konusuna bir el atmanızda fayda var…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Tabipler Birliği’nin iddialarına göre 8 aydır vatandaşın ilaç paralarını alamamış. Acaba bu iddianın doğruluk payı nedir? İnşallah vatandaş mağdur olmuyordur…



Sn. Kenan Akın, eski bir Tarım Bakanı olarak ülkede yaşanan et sıkıntısının temel nedenini siz ne görüyorsunuz? Sizce ithal et getirilmesi bu sorunu ne kadar çözer?



Sn. Kasım Kuni, dün 129 genç polis daha yemin ederek görevlerine resmen başlamış oldular. Bu yeni polislerin aranıza katılması polis teşkilatını herhalde biraz olsun rahatlatır.



Sn. Hamit Bakırcı, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz bölgesinde bulunan eşeklerin yaptığı zararlar nedeniyle bölge halkı isyandaymış. Bu konuda hayvanları da koruyacak bir çalışma başlatılması şart…

