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İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
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Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
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8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
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Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
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Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
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"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
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Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Ünal Üstel, Hayvancılar Birliği ile nihayet görüşmeniz sonrasında bir uzlaşıya varılması çok önemli bir adım. Ancak siz eylem bitti derken, Hayvancılar Birliği Tarım Bakanlığı önünde devam edecek açıklaması yapıyor. Bitti mi bitmedi mi?
 
Sn. Dursun Oğuz, bu aralar sizi pek göremiyoruz. Herhalde bakanlığınızda oldukça yoğun bir dönem geçiriyorsunuz. Bu arada bu bedelli askerlik yasasındaki ücretler konusuna bir el atmanızda fayda var…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Tabipler Birliği’nin iddialarına göre 8 aydır vatandaşın ilaç paralarını alamamış. Acaba bu iddianın doğruluk payı nedir? İnşallah vatandaş mağdur olmuyordur…
 
Sn. Kenan Akın, eski bir Tarım Bakanı olarak ülkede yaşanan et sıkıntısının temel nedenini siz ne görüyorsunuz? Sizce ithal et getirilmesi bu sorunu ne kadar çözer?
 
Sn. Kasım Kuni, dün 129 genç polis daha yemin ederek görevlerine resmen başlamış oldular. Bu yeni polislerin aranıza katılması polis teşkilatını herhalde biraz olsun rahatlatır.
 
Sn. Hamit Bakırcı, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz bölgesinde bulunan eşeklerin yaptığı zararlar nedeniyle bölge halkı isyandaymış. Bu konuda hayvanları da koruyacak bir çalışma başlatılması şart…
 
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