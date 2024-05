SOSYAL MEDYANIN SESİ

“Yumurtalar ile domatesleri bakanlığa atmak yerine verselerdi keşke de polislere menemen yapardık” diyecek kadar gayrı ciddi…

O polisleri çok düşünüyorsanız ek mesailerini ödeyiniz önce…

Mahkemeleri yani yargıyı “statüko” olarak dillendirecek kadar sorumsuz…

Yandaşlıkla, hileyle, sahtelikle bu topluma dayattıkları hiç bilinmiyormuş gibi... İhalesiz peşkeşleri, sınavsız istihdamları, adrese teslim ihaleleri görülmemiş gibi… “Devlet otoritesine saygı" istiyor şimdi... Devlet dedikleri de adeta çiftlikleri...

(Cenk Mutluyakalı)



"Telefon kullanma yasağı, araçta hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden konuşmalar gibi davranışları da kapsıyor"…

Bu kararı alıyorsan, ya bu özelliğe sahip araçların hem ithalatını, hem de mevcutların trafiğe çıkışını da yasaklayacaksın, ya da bu saçmalıktan hemen vazgeçeceksin… Ayrıca bu kafayla bakıyorsan, bir an önce araçta yolcu ile konuşmayı, şarkı söylemeyi de yasağa dahil et de “dut yemiş bülbül” modunda şoförlük yapalım…

(Fevzi Tanpınar)



Hükümet, Kasaplara 1 ayda 7 milyon TL teşvik verdiğini söylüyor; Tarım bakanı bunu değerli buluyor...

Hayvancıya değil kasaba teşvik ne işe yaradı? Bilen yok...

Kaba bir hesap yaptım.

650 TL kilosuna ödense...

7 milyon TL ile...

11 bin kilo et satın alınabilirdi...

Devlet, "narhla" başaramadığını...

Et satın alıp, belediyeler aracılığı ile dar gelirli vatandaşlara (tümü adres adres belediyelerde kayıtlı) dağıtsa...

Daha evlaydı...

(Hüseyin Ekmekçi)



Polisten açıklama geldi , telefonu sadece kulağa götürerek konuşmak değil kullanma yasağı, hoparlör, kulaklık veya Bluetooth üzerinden konuşmalar da yasak kapsamında. Bana göre Eksik bırakmışlar ! Arabada yolcu olarak bulunanla konuşmayı hatta radyo veya kaset dinlemeyi de yasaklamaları lazım. Ne kafa ama, aşkolsun!

(Adnan Işıman)



VERGİLENDİRİ YORUM.

1 Hazirandan itibaren vergi koyuyorum.

Her öldürdüğüm karasinek için 50 kuruş,beni her sokan sivri sinek için 2 lira vergi koyuyorum.

Ay sonu toplamını yaparak vergi borcundan düşeceğim.

Aksi insan hakları mahkemesine, Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütüne kadar gideceğim.

Örnek olsun "vatandaş da vergi koyar"

(Hüseyin Cumaoğlu)